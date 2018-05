Hacia la “flexiguridad” laboral

Flexibilidad y seguridad. Este debería ser el objetivo de la política laboral de nuestro país. Por un lado, ofrecerles a las empresas mayor flexibilidad en la relación con sus trabajadores. Por el otro, ofrecerles a los trabajadores seguridad social, independientemente de su situación laboral. En otras palabras, se debe buscar la “flexiguridad”.

Este es el término que utiliza el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), organización en la que colaboro, y forma parta de las propuestas que se incluyen en el documento: “El México del 2018. Movilidad social para el bienestar” (disponible gratuitamente en www.ceey.org.mx).

Hoy más que nunca las empresas requieren de flexibilidad para responder a los retos de la globalización y los avances tecnológicos. Dicha flexibilidad se extiende a la capacidad de contratar y despedir trabajadores. Poder ajustar el rumbo de manera ágil y rápida es indispensable en el contexto competitivo actual.

Durante mucho tiempo, la política laboral del gobierno ha consistido en ofrecer una supuesta seguridad al trabajador al dificultar el despido. Una vez contratado un trabajador es sumamente costoso para una empresa despedirlo. La intención es proteger el empleo. El problema es que esta política, en adición a quitarle competitividad a las empresas, desincentiva la creación de empleos. Entre más difícil es despedir a alguien, más renuente estará una empresa en contratarlo.

¿Qué pasa con el trabajador ante un esquema más flexible? Aquí es donde entra la parte de seguridad de “flexiguridad”. La idea central de la propuesta es darle seguridad al trabajador y no al puesto de trabajo. Es decir, a quien se tiene que proteger es a la persona. Perder el empleo no debe estar acompañado con perder la protección social. Para lograr un esquema así es necesario ofrecer seguridad social universal y financiarla con impuestos generales, otra de las propuestas del CEEY.

La “flexiguridad” no solo le otorgaría mayor flexibilidad a las empresas, sino que también facilitaría la movilidad laboral. El miedo a perder prestaciones sociales juega un papel importante en las decisiones de los trabajadores. Pueden existir mejores oportunidades laborales, pero el riesgo de no encontrar un empleo formal en el corto plazo —y por lo tanto no contar con protección social— motiva a muchos a mantenerse en trabajos subóptimos.

La “flexiguridad” puede detonar un mercado laboral más dinámico, más propicio a enfrentar los retos competitivos de un mundo globalizado y tecnificado, en el que los trabajadores tengan mayor libertad de moverse sin miedo a quedar desprotegidos. Empresas más competitivas, a su vez, puede generar más y mejores empleos.

