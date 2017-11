El despertar emprendedor de México

Se dice que los mexicanos somos un pueblo emprendedor. Para justificar dicha afirmación se hace alusión a la cantidad de changarros que existen en el país. Pero este no es el tipo de emprendimiento que más necesitamos. En la mayoría de los casos, quienes abren changarros lo hacen más por necesidad que por otra cosa. Es su forma de ganarse la vida, no de transformar la vida económica de México.

No cabe duda que en el pasado han surgido grandes emprendedores. Personas que abrieron brecha en la banca, la televisión, el cemento y otras industrias. Buena parte de los grandes negocios de la actualidad fueron forjados por ellos. Pero en su mayoría pertenecen a generaciones que ya no están con nosotros. Me cuesta trabajo pensar en grandes emprendedores actuales o del pasado cercano. La movilidad en la cima corporativa del país es muy baja. Son las mismas empresas de siempre. El contraste con Estados Unidos, un país lleno de emprendedores en el que la lista de empresas dominantes cambia constantemente, es marcado.

Por fortuna, percibo que las cosas están cambiando. Una nueva generación de emprendedores, impulsados por internet y un mayor acceso a capital, está emergiendo en México.

Buena parte de los negocios que se están creando utiliza internet como plataforma de operación. Internet es disruptivo. Permite a empresas emprendedoras competir con gigantes sin necesidad de replicar su escala física. Es el caso de las empresas fintech y de comercio electrónico.

Hasta hace poco, para empezar un negocio de internet y crecerlo había que invertir mucho dinero. Hoy, gracias a la nube, los costos se han desplomado. Asimismo, los gastos de publicidad son menores gracias a internet. En lugar de gastar fuertes cantidades en campañas de televisión sin tener gran certeza sobre su impacto, promocionarse en las redes sociales permite llegar de manera eficiente al público objetivo a bajo costo.

Aun así, para arrancar un negocio hoy en día se sigue requiriendo de dinero. Antes las fuentes de recursos eran muy limitadas. A los bancos no les gusta prestarle a negocios que empiezan.

Dado el riesgo de una empresa nueva, lo natural es que el financiamiento venga en forma de capital. Pero el dinero que pueden meter los propios emprendedores, sus familiares y sus amigos es limitado, lo que restringía la capacidad de crecer negocios en el pasado. Ahora es diferente gracias a los fondos de capital de riesgo que han surgido en los últimos años, cuya misión es justamente financiar negocios emprendedores.

Se avecina un nuevo despertar emprendedor en nuestro país. Bienvenido sea.

