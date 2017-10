¿Deberían donar bancos y empresas por el temblor?

La respuesta a la pregunta del título de este artículo parecería evidente. Incluso la pregunta podría parecer ofensiva. Ante una tragedia como la que hemos vivido, ¿cómo es posible si quiera poner en duda una aparente obligación moral?

Sin embargo, a mí no me queda tan claro. Los bancos, al igual que otras grandes empresas privadas, están donando recursos que no son suyos. El dinero que están usando les pertenece a los accionistas, quienes son los dueños de las instituciones y no a los directivos que deciden a quién donar. La causa puede ser más que loable; como es el caso de la ayuda a los damnificados de los temblores. Lo que cuestiono es a quién le corresponde decidir.

¿Por qué no mejor darle el dinero que se piensa donar a los accionistas —por medio de un dividendo o recompra de acciones— y dejar que ellos decidan qué hacer? Seguramente muchos decidirán canalizar los fondos a causas relacionadas con los temblores, pero quizá algunos seleccionarían otras causas filantrópicas. Y otros más podrían incluso preferir quedarse con el dinero y no donárselo a nadie. El punto es que cada quien debería poder decidir qué hacer con los recursos que le pertenecen, de acuerdo con sus preferencias personales.

Ahora bien, esto no significa que bancos y empresas no deban donar. El argumento aquí tiene que ver más con un tema de imagen corporativa que con un legítimo derecho de tomar las decisiones filantrópicas de sus accionistas.

Lo último que quieren los bancos y las empresas es quedar mal con sus clientes. Los temblores recientes conmocionaron al país. No mostrar solidaridad institucional con la ciudadanía en estos momentos sería un grave error. Su imagen sufriría y los consumidores podrían castigarlos.

Todo indica que las empresas, pero sobre todo los bancos, están conscientes de este riesgo. Ahí están las numerosas esquelas que ponen en todos los periódicos para mostrarle a la ciudadanía los buenos ciudadanos corporativos que son. Los millones de pesos que se gastan en esquelas bien podrían dirigirse a los damnificados del temblor, pero claro que este no es el único objetivo. Hay que enseñarle a la ciudadanía su generosidad.

De cierta manera, los donativos sirven de publicidad para las empresas y los bancos. El mensaje que transmiten es justo el que cualquier empresa quiere mandar: solidaridad con sus clientes. El esquema de sumar un peso por cada peso canalizado a través de ellas solo refuerza el vínculo con la ciudadanía.

Me queda claro que todas las instituciones que han donado tienen una genuina motivación de ayudar, pero la justificación no es tan clara como parece.

