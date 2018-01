Argumentos económicos a favor de legalizar la mariguana

El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, provocó una tormenta de comentarios la semana pasada a raíz de su propuesta de legalizar la mariguana en Quintana Roo y Baja California Sur. Yo me pronuncio a favor. Lo cierto es que es difícil estar en contra.

Son muchas las razones para apoyar la legalización de la mariguana no solo en zonas turísticas, sino en todo el país. En términos de salud pública, está comprobado científicamente que la mariguana es menos dañina que el alcohol y el cigarro. No hace sentido que la mariguana sea ilegal y las otras dos drogas no.

En el pasado era políticamente imposible pensar en la legalización mientras que Estados Unidos, el mayor consumidor de mariguana del mundo, mantuviera una guerra frontal contra las drogas. Pero la actitud de nuestro vecino ha cambiado con el tiempo. Hoy ya es legal en 29 estados para uso medicinal y en nueve, incluido California, para consumo recreativo. No hay razón para no seguir su ejemplo.

La guerra contra la mariguana y otras drogas en nuestro país ha traído un enorme costo en violencia y en vidas humanas. No tiene ninguna lógica seguir con la misma estrategia fallida y esperar resultados distintos. Pero además existen poderosos argumentos económicos a favor de legalizarla.

De la Madrid se refirió a uno de los beneficios en sus comentarios de la semana pasada. Destinos turísticos como Cancún y Los Cabos sufren de gran violencia por culpa del narco. Su razonamiento —acertado, en mi opinión— es que legalizar la mariguana contribuiría a reducirla, lo que atraerá más turistas.

El gobierno destina miles de millones de pesos en la lucha contra el narco, cuyo principal negocio es la mariguana. Al legalizarla se podrían liberar recursos para fines más redituables, como escuelas y hospitales. La mariguana, al igual que otras drogas ilegales, es responsable de una enorme corrupción en nuestro país. Policías, militares y funcionarios públicos aprovechan sus posiciones de poder para recibir sobornos. Además de disminuir la corrupción, legalizar la hierba ayudaría a reducir la influencia del narco en el gobierno. Por otro lado, el gobierno gasta millones de pesos al año en juzgar y encarcelar a consumidores de mariguana, por lo que se generarían importantes ahorros de no tener que hacerlo.

Otro gran beneficio económico de legalizar la mariguana vendría de los impuestos que se generarían. Estados de EU en los que es legal ya están recaudando cientos de millones de dólares. México también podría participar de esta bonanza.

Qué bueno que se esté hablando de legalizar la mariguana. Ojalá que no se quede en palabras.

