‘Populismo en América latina’, la serie

Hay algo cierto: del debate para acá han vuelto los arrebatos en AMLO y en algunas figuras de su entorno. Por alguna razón, cambió el tono de chistes que privaba en la campaña, tan eficaz, y volvieron ciertos radicalismos y malas caras. La semana pasada tuvimos dos: la sugerencia de Taibo II, siempre congruente, de que se “expropie” a los grandes empresarios, y desde luego la obsesión del líder de Morena con esa serie que nadie ha visto, Populismo en América Latina.

Poco sabemos de ella. Sabemos que se anuncia abundantemente en los autobuses de Ciudad de México. Parece que tiene cinco capítulos, y que el último tiene como protagonista al tabasqueño —los otros son Chávez, Perón y Lula—. Sabemos que la casa productora es La División, y lo que dijo el productor ejecutivo de la serie, Javier García: que AMLO ejerce una “presión ilegítima y antidemocrática” para que sea censurada. Sobre todo, sabemos que Populismo no tiene ni un canal ni una plataforma para distribuirse. Y sabemos, claro, lo que ha dicho el dirigente tabasqueño. Según López Obrador, costó 100 millones de pesos, fue concebida para sesgar la elección, y en realidad la pagan Carlos Slim, Claudio X. González y Roberto Hernández. No ha ofrecido una prueba de ello. También dice que ya la vio y que es aburrida como para matar el insomnio —“un Tafil”—, aunque García niega que haya llegado a sus manos.

O sea, la historia es más bien opaca. AMLO felicitó a las televisoras por no difundirla —hasta pidió un aplauso en un mitin—, pero éstas no se han pronunciado y sus motivos para difundir o no lo que sea son siempre diversos: no tienen por qué pasar por la autocensura, como sugiere peligrosamente el candidato. Y es que algo sí sabemos: que es un principio de salud democrática que los poderes políticos se mantengan lo más al margen posible de los contenidos mediáticos del tipo que sean. Estamos a 20 segundos de que empiecen las reflexiones sobre que los medios obedecen a la oligarquía y los links a académicos gringos que nos explican que el neoliberalismo, que sí existe, es mucho más proclive a la censura que el populismo, que no existe. El mensaje, de todas maneras, es inquietante. Supone que participar en las discusiones en torno a una campaña es un pecado; supone que los grandes empresarios no tienen derecho a patrocinar la crítica en el sentido que mejor les parezca; supone, incluso, que acicatear a tus seguidores “amorosamente” contra quienes piensan distinto no implica un peligro potencial.

Ojalá que regresen pronto los chistes.