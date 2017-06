Los intelectuales y sus muertos

Se publica, con cierto revuelo, Creer y destruir (Acantilado), de Christian Ingrao. El libro retrata a 80 altos oficiales de las SS que fueron al mismo tiempo connotados académicos: historiadores, lingüistas, filósofos. Universitarios que tuvieron la convicción necesaria para calzarse el anillo de la calavera y esas botas tan mamonas, empuñar la Lüger y participar en el exterminio de los judíos europeos.

No hay de qué sorprenderse. Seguimos con la idea de que la formación intelectual es una vacuna contra el matonismo fanático. No se sostiene. Ciertamente no es habitual ver a académicos o, de manera más amplia, intelectuales en el acto de protagonizar un crimen de masas. Pero los jemeres rojos que exterminaron a tres millones de camboyanos son un producto de la universidad francesa. Durante su estancia suiza, Mussolini escribió en publicaciones de izquierda. El Che tenía veleidades de autor —lean sus diarios, tan cursis—, y nunca le hizo ascos al tiro de gracia. Mao era poeta, malísimo. Setenta millones de muertos. Lenin, con ese odio que no desmaya, se daba tiempo de teorizar en abundancia. ¿Hitler? Mi lucha. El Presidente Gonzalo, cabecilla de Sendero Luminoso, fue catedrático de Filosofía. Muchos de los capos comunistas, como sus primos de derechas, fascistas y nazis, nacieron del suelo fértil de las humanidades. Hay vínculos directos, aunque no necesarios, entre la voluntad asesina y el desarrollo de una cosmovisión, un sistema de ideas, una arquitectura ideológica.

De derecha o de izquierda, esos hombres fueron congruentes con el principio marxista de no limitarse a comprender el mundo: transformarlo de raíz. Y es que la tentación de las verdades sin matices, universales, es enorme. Muy de intelectual. Porque eventualmente esos padres de pueblos encuentran a los que defienden el terror aunque, desde luego, sin lamparones de sangre, sin meterse al lodo. Sin comportamientos criminales. Está Sartre cuando exalta el maoísmo. Me gustaría cobrar un peso por cada vez que Chomsky ha solapado a una tiranía. Manuel Vázquez Montalbán, con cara de “¡el Subcomandante quiere ser mi amigo, el Subcomandante quiere ser mi amigo!”, contrabandeando carnes frías españolas como coquetería hacia Marcos, otro de profusiones poéticas. Los “tontos útiles”, que decía Lenin.

Son la versión light, los sidekicks de los otros tontos, los activos, los de la Lüger (o el Cuerno de chivo). Todos ellos tontos ilustrados y convencidos. El siglo XX y hasta el XXI se definen por ellos.

No, no hay por qué sorprenderse.