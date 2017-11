Democratización de la medicina

Una de las preguntas que con mayor frecuencia hace el público que asiste a nuestros foros y conferencias es la siguiente: ¿cómo puede un emprendedor —o cualquier otra persona— generar ideas revolucionarias? Sería muy difícil que la respuesta a dicha interrogante la tuviera una persona en particular, sin embargo, una las herramientas más efectivas que he encontrado para generar nuevas ideas es mediante el siguiente experimento mental: cierra los ojos, posiciónate 20 o 30 años en el futuro e intenta ubicar cuáles son las cosas que hacemos hoy en día que podrían parecer primitivas, e incluso retrógradas, para quienes vivieran en aquel entonces. Uno de los ejemplos más claros es el hecho de que nuestro acceso al mundo virtual está restringido a una pantalla de unas pocas pulgadas. En un futuro, cuando la realidad aumentada permee nuestro día a día, parecerá absurdo el hecho de que hoy solo podemos interactuar con el mundo digital a través de nuestros teléfonos móviles.

Sin embargo, considero que el ejemplo más interesante es el de la medicina. Si buscamos la definición de diagnóstico dentro del contexto médico, en la Real Academia Española encontramos el siguiente resultado: “Determinar el carácter de una enfermedad mediante la examinación de sus síntomas”. Es decir, para determinar la presencia de una enfermedad en un paciente, debe manifestarse físicamente. Dichas manifestaciones físicas o síntomas, como comúnmente nos referimos a ellas, pueden variar desde un dolor de cabeza hasta una garganta inflamada, como lo es en el caso de una gripe, o bien desde un paro cardiaco hasta desmayos súbitos, en el caso de una insuficiencia cardiaca. En el futuro nos parecerá absurdo el hecho de que en esta época debíamos esperar a que una enfermedad nos provoque daño para combatirla. Sobre todo al ser conscientes que la prevención es el mejor camino para combatir cualquier enfermedad. Eso da pie a una interrogante: ¿cómo se ve el futuro del monitoreo de enfermedades?

En Higia Technologies, empresa en la que me desempeño como director general y cofundador, nos encontramos desarrollando tres tecnologías principales: EVA, un dispositivo portátil para la detección del cáncer de mama; Adán, que será una prenda interior masculina para la detección del cáncer testicular, y Aquiles, un dispositivo para la prevención de amputaciones por pie diabético. Por ahora, estas tres tecnologías (comúnmente llamadas biosensores) deben usarse de forma externa, es decir, no están integradas a nuestras prendas cotidianas, como es el caso de EVA, que para su uso debe colocarse bajo un brasier deportivo. Sin embargo, en los próximos 20 a 30 años el costo de estos biosensores será mínimo y estarán integrados en la ropa que utilizamos a diario. Por ejemplo, es muy probable que un producto como Aquiles esté adherido a las suelas de los zapatos para correr, y en el de EVA se encontrará en los brasieres de uso cotidiano. En Higia, creemos que ese es el futuro del monitoreo de enfermedades: prendas inteligentes nos permitirán recolectar millones de datos del cuerpo humano a lo largo del día, datos que serán analizados por medio de algoritmos inteligentes para hacer no solamente un diagnóstico, sino una prevención oportuna.

En el caso del cáncer de mama (enfermedad que mi mamá padeció en dos ocasiones), las estadísticas son abrumadoras: transcurren hasta ocho meses entre que una mujer se percata de una anomalía en sus pechos y recibe el tratamiento médico adecuado. Ocho meses con un cáncer de mama que se está incubando en el cuerpo de una paciente suele convertirse en una sentencia de muerte. Si queremos combatir enfermedades como esta de manera más eficiente, debemos darnos cuenta que sí cuentan con una cura. Su nombre es prevención.

*Cofundador y CEO de Higia Technologies