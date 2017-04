Si uno resucita/ resucitan todos

Se fue del mundo como llegó: evocando ocurrencias y convocando concurrencias. Su madre lo formó en la más pulcra tradición del pensamiento cristiano, es decir, en la dinámica de la Palabra única, dicha y reflexionada, inspirada por Dios.

La Reforma protestante tuvo a un magnífico aliado como también a un práctico cuáquero que abrió caminos para entender el por qué, en el fondo del alma, la Biblia tiene a plenitud la resurrección de las funciones de la literatura y comparte con otros sagrados libros, las profundidades del alma.

Pero nuestro autor supo además que a partir de los símbolos e imágenes se puede construir el mundo a imagen según nuestra semejanza. Y así lo hizo.

Caminó y viajó, muchísimo, por donde Dios Padre le dio a entender. Tanto que concluyó que su amada Ciudad de México no era más que la provincia ampliada, con el ropaje que los hoy mexicalinos a diario le visten y quitan según sea el ánimo o la fecha por celebrar.

Los consejos de sus mayores, su madre Estherica y su tía Mari "La Máster", no los echó en saco roto y como afirma Adolfo Castañón "Monsiváis aparece en este país de poetas y de periodistas como un explorador y un viajero".

Así lo vimos en la pantalla grande cuando Juan Ibañez lo retrató vestido de Santa Claus en la película Los caifanes (1967). La voz impostada, mejor dicho doblada, nos provoca restituir, con cierta escatología, algunos versos navideños... pero Monsiváis está allí, haciendo (con su personaje) como "que tiene ojo de culo es evidente,/ y manojo de llaves, tu sol rojo,/" para decirlo en versos de Francisco de Quevedo.

O dicho de otra manera: el Santa Claus de petatiux arma y le arman aquella pregunta (continua) del soneto quevediano: "¿Tendrá mejor metal de voz su pedo/ que el de la mal vestida mallorquina?/". La respuesta es clara y contundente y hasta harto escatológica: "Ni lo quiero probar ni lo concedo".

Las concesiones no cabían en el pensamiento Carlos Monsiváis (1938-2010). Baste recordar la discusión agria de Octavio Paz en el Encuentro Vuelta "La experiencia de la libertad". Quienes vimos el rostro de Paz supimos que Carlos era no sólo el curioso impertinente sino el gran fisgón universal.

Luego vinieron los jerarcas con sus capelos cardenalicios y entraron a la escena de la comedia donde procuraron hacer ese círculo de tiza, esa muralla de sortilegios para proteger a quienes, según Monsiváis recuperando testimonios, "dan enormes limosnas, buscan la cercanía de algún sacerdote, le rezan a la Virgencita..." en fin. Tantas historias entre Ciudad de México, Guadalajara, y León.

Así pues, nuestro querido Monsiváis, a quien saludé en su última visita a León "vino a platicarnos de Pedro Infante: las leyes del querer" no tuvo aspavientos en conversar sobre cine con Jorge R. Pantoja Merino y declarar, por insistencia mía, que a Adolfo Castañón nada mexicano le era ajeno, tal y como a él le sucedía.

Por cierto, el mejor capítulo del libro de marras es el de "Jorge Negrete: El charro cantor", pues en verdad resguarda muy bien "la gallardía del criollo mexicano" tan celebrada por estas fechas frente al embate de Juan Donaldo Trump MacLeod y otros anti mexicanos.

En vida Monsi se dejó consentir y nos dio un delirante mensaje ya que nos habló en cristiano como buen cuáquero. Tal y como hizo en Los mil y un velorios. Crónica de la nota roja en México, edición conmemorativa del Día Nacional del Libro 2009 que, como es costumbre, los que sabemos bien mirar regalamos a algunos lectores y a uno que otro no lector.

La muerte física de Carlos Monsiváis no hace sino recordarnos aquello que José Saramago decía: "Fuera de la cabeza humana no hay ni bien, ni mal, ni ideal, ni Dios. No hay nada. Todo lo que llevamos está dentro de nuestra cabeza".

Pero también nos lleva a tener en cuenta los versos de "Lo que Darwin descubrió" del poeta Ernesto Cardenal: "La evolución nos une a todos/ vivos y muertos/ Lo que Darwin descubrió/ (el que venimos de una sola célula)/ es que estamos entrelazados/ si uno resucita/ resucitan todos//".

Y Monsiváis lo hace muy bien cuando lo leo.