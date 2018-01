La posverdad en el 2 de enero de 1946

"Desde el momento en que el Presidente intervino, se apaciguaron los ánimos y todos adquirieron la certidumbre de que se investigarán, de manera serena, los acontecimientos y se hará justicia ejemplar en las personas de los culpables, sean éstos quienes sean".

Así cierra el párrafo de la síntesis de la revista Tiempo, No. 193, del 11 de enero de 1946 dirigida por Martín Luis Guzmán quien luego de consignar los hechos del 2 de enero en la ciudad de León, el 14 de febrero del citado año tuvo a bien firmar, junto con otros nueve directores de diarios y revistas metropolitanos, un "Fallo de honor" donde, luego de analizar la postura y los hechos vistos por un ex colega suyo, a la sazón Gobernador del Estado de Guanajuato Ernesto Hidalgo —depuesto de sus funciones públicas— lo ex culpan de "los sangrientos sucesos de León" así como "que su gestión administrativa no fue nula y mucho menos perjudicial a Guanajuato", como también "puso todo su empeño en que fuese limpio el manejo de los fondos públicos".

En el fallo absolutorio, con sus siete conclusiones, los periodistas destacan ciertos adjetivos —del personaje en turno— como: honesto, pulcro, diligente, floreciente en la obra pública; al igual que frases donde "un conjunto de circunstancias políticas (...) hicieron que las elecciones municipales en la Ciudad de León asumieran un carácter difícil desde el punto de vista de vigilancia oficial y propenso a posibles choques violentos". Donde, "al señor Hidalgo no le fue dable conjurar los hechos acaecidos (...) el día dos de enero; pero que sólo con desconocimiento de la verdad podrá decirse que no hizo cuanto humano puede hacer un gobernante en casos análogos".

El documento sirve pues para posesionar la verdad del funcionario público depuesto pero también para dar luz sobre el trágico suceso —tan trastocado por propios y extraños léase por los reaccionarios de costumbre— y donde aplicaría en estos tiempos el término de "posverdad" entendida esta como la distorsión deliberada de la realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública...

No se trata de justificar la tragedia de los hechos y sucedidos, ni la muerte de los 28 ciudadanos leoneses, sino colocar a cada quien en el lugar de la historia que le corresponde. Sobre todo a los protagonistas del momento como "La Voz de León" periódico fundado por los hermanos Trueba Olivares, José y Alfonso (expulsados de la Unión Nacional Sinarquista, UNS por Manuel Torres Bueno) quienes junto con Rubén Mendoza azuzaron a la población a "censurar a las autoridades municipales y a atacar al régimen revolucionario". En su momento un especialista en materia sinarquista afirmó: "Es como una segunda edición del El Sinarquista, sólo que más incisivo y venenoso".

Allí por ejemplo el 21 de octubre de 1945 anotaron: "Los 56 días que faltan para las elecciones municipales deben ser los 56 días de movilización general para el pueblo leonés. Cada ciudadano debe estar en su puesto, sin que valgan excusas de ninguna clase. Se puede asegurar desde hoy, que cuando el pueblo se decida a que León sea municipio libre, León será municipio libre".

Luego el 9 de diciembre se decantaron porque: "Este pueblo de León, cuando se decide, se sale con la suya. Algún día tendrá que terminar México esta farsa de democracia. Y ese día quizás despunte en León. Lo veremos... Seguramente que lo veremos". Y de igual manera enfatizan que "los que echan bala y se ponen fanfarrones se mueren de veras".

Los días posteriores insisten en el empeño del candidato Ignacio Quiroz para ser presidente municipal y que "entrará en palacio a escondidas y entre soldados" bajo el amparo de los camiones con fusiles-ametralladoras y la consabida e imponente demostración de fuerza.

Así, la invitación para el lunes 31 de diciembre (dónde habrá una noche mexicana en la plaza de Armas) es en verdad una invitación a la revuelta y al asalto al poder. Aunque los sinarquistas fundamentan: "Nosotros sólo invitamos a la fiesta... No olviden la cita, leoneses".

Por supuesto que los ligados al falangismo o nazis secundan con entusiasmo esta campaña. El perifoneo de "Últimas noticias" (28 de noviembre) es un antecedente directo del ataque de los reaccionarios leoneses, en la prensa local, a los obreros electricistas en huelga. "El pueblo se hizo justicia por propia mano", cabecearon.

La agresión de tipo fascista consistía en quitar las garantías y derechos de los trabajadores al tergiversar la información. Es decir, los contrarrevolucionarios tienden a provocar y aun más a instalar un estado de perturbación social.

Entonces los periódicos y revistas de la época sirvieron para preparar el clima de violencia, a decir del gobernador Ernesto Hidalgo. Mientras tanto los hermanos Trueba Olivares y otros dirigentes sinarquistas incitaron al pueblo de León a la rebelión y al asalto. José (JTO en adelante) lanza una consigna que asusta: "Suceda lo que suceda; aunque se derrame sangre, todo León, como un solo hombre, deberá estar en la Plaza Principal, a efecto de tomar por asalto la Presidencia Municipal".

La agitación y violencia está sembrada entonces por artículos y discursos subversivos. Miguel Araujo secretario del comité regional del P.A.N. se convierte en el vocero de JTO y es cercano al movimiento y a la instalación del candidato Carlos Aurelio Obregón quien en 1921 fue munícipe.

Pero la mística del martirologio está instalada.

Poco se conoce que los primeros disparos vinieron desde el Portal Guerrero y los secundaron del Portal de Aldama. Algunos cercanos a la Unión Cívica Leonesa, UCL (dirigida por Ricardo Hernández Sorcini) fueron detenidos en el local del Casino de León donde les encontraron cartuchos en los bolsillos.

Los sinarquistas oficiales se deslindaron de la UCL y sus hechos trágicos. Condenaron y reprobaron la actitud del jefe militar de la guarnición que, innecesariamente, causó el derramamiento de sangre...

Afirmaron luego: "Estamos separados de Trueba desde hace años... Tenemos 65 mil sinarquistas en Guanajuato, de ellos 15 mil en León; en la noche de los sucesos sólo tuvimos 2 heridos".

El martirologio sinarquista tiene un antecedente directo para llegar al del 2 de enero de 1946: El 13 de abril de 1944 José Valadez secretario de organización del Comité Nacional de la UNS pronunció que el Tte. José Antonio de la Lama y Rojas, fue declarado por Mártir Preferido del Sinarquismo.

Así la construcción de una plaza de los Mártires y de un reciente mausoleo escultórico frente a la Catedral Basílica Metropolitana está ligada sin duda al peligro fundamental de las informaciones tendenciosas de los periódicos y revistas del momento: Últimas Noticias, Excélsior, Novedades, El Hombre Libre, El Universal, La Prensa, La Prensa Gráfica, entre otros. Los partidos de ayer, con elementos sinarquistas y de Acción Nacional, crearon una opinión adversa que dislocó la verdad y puso al Ejército Nacional contra la pared.

Cumplieron aquella vieja tesis de hacer víctimas, según sus planes, preferentemente mujeres y niños. Es verdad. Lo lograron. Y además apagaron nuestro sentido de democracia al poner en un cartel, el sábado 5 de enero, en la reunión de las 14:30 hs.: "Democracia, vana palabra que enluta nuestros hogares".