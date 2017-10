Ideas de una política pública sobre el destino cultural…

Afirmación y despliegue, más allá de ser un par de simples palabras, conforman un criterio —tripartita: bien hecho, bien cantado y es sencillo— que desembocan en la creación de una política cultural para el territorio geográfico e identitario que nos tocó vivir.

La creación y la productividad a su vez relacionan a la ciudad y su zona metropolitana con las bellas artes y su capital humano, es decir, los artistas.

Insistir en una iniciativa donde los ciudadanos se reconozcan en el ámbito cultural, desde la creación e infraestructura, nos lleva a mejorar los diversos proyectos y programas (teatros, museos, casas de cultura, escuelas de arte y de música, orquestas y ensambles, bibliotecas públicas, salas de lectura, estudios de artistas, galerías, entre otros) desde la institución pública y privada.

La búsqueda de una política pública en torno a la cultura de la Zona Metropolitana de León es necesaria si abogamos por las necesidades culturales del ciudadano de a pie y vinculamos así los particulares ámbitos de su ser y quehacer.

Hablamos entonces de producir, difundir y consumir.

De allí que la propuesta de trabajo sea clara y precisa. Y se diversifique no sólo en razones sino en acciones concretas de trabajo que respondan a necesidades serias.

Dicha premisa está amparada bajo la Ley de Cultura para el Estado de Guanajuato donde su constitución, no solo es prioritaria sino necesaria, ya que busca desarrollar líneas estratégicas de los sectores diversos de nuestra sociedad pero en lo operativo es letra muerta y necesita, además, homologarse con la recién creada Ley General de Cultura y Derechos Culturales (LGCDC) de la Federación.

Es verdad que las instituciones locales y estatal de Cultura no son sólo de las bellas artes sino que agenda los aspectos más vastos del hombre pero no por eso deja de lado lo principal, es decir, la influencia en la producción, difusión y consumo de los bienes culturales que contribuyan a configurar la tan soñada ciudad del conocimiento.

La pregunta sería entonces ¿podemos desarrollar una serie programas, proyectos especiales y productos afines que sirvan para coadyudvar al impulso de la sociedad? Pero la respuesta se antoja amplia pero a la vez reduccionista ya que no lo hacemos porque no estamos convencidos por la ausencia del compromiso.

La marca Guanajuato, por ejemplo, es buena pero sumamente limitada y ligada al sector popular.

Valga también preguntar ¿por qué no fortalecemos lo que tenemos? ¿Cuándo nos daremos cuenta que crear públicos necesarios en la población local y de la Región para que consuman la oferta cultural generada desde la Institución pública y privada es un trabajo serio y productivo? ¿Por qué falla la vinculación con los sectores empresarial, educativo, emprendedor, etc.? ¿Acaso no tenemos afinidades claras?

Al citar de nuevo la producción, difusión y consumo cultural posiciono la vocación profesional de los trabajadores del medio quienes diagnostican, planifican y ejercen. Pero se ven desfavorecidos por la institución oficial cuando solo ejercen el mediano alcance de su plan de trabajo.

No se tiene detectado al ciudadano receptivo, atento, conocedor y económicamente activo. Aquél que está dispuesto a pagar un servicio de calidad por el gran contenido a cambio del profesionalismo circunscrito en el rubro de las bellas artes y oficios afines.

Por ello la buena voluntad no es suficiente para lograr un buen propósito (Jorge Labarthe Ríos dixit) sino se debe operar un plan maestro de trabajo que impulse la política pública sobre Cultura, que nos lleve a consolidar trabajo en esta casa llamada "destino cultural".