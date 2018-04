Todos amamos leer (punto)

En ocasión de la rueda de prensa de la pasada 28ª. Feria Nacional del Libro de León 2017 pregunté a Fernando Trujillo Jiménez delegado regional de la Secretaría de Educación de Guanajuato sobre los autores, muertos o vivos, que le significaban. Es decir, aquellos escritores locales que con su obra poética o narrativa le llamaban la atención.

La pregunta hecha mereció la interpretación de los presentes a la manera de unos versos de Daniel Pennac, incompletos, por cierto, que dicen: “La función está aquí. / La vida en otra parte. Leer, eso se aprende en la escuela…”.

Y es que el delegado regional no la pasó bien por largos minutos al no declarar el nombre del algún autor como tampoco los presentadores del programa de la feria, quienes no le auxiliaron para su rescate, así como los invitados especiales.

Hubo mutis general, pero nadie pronunció nombre alguno.

Sí hubo una mención previa del número de escritores participantes ligados al pabellón del Fondo Guanajuato del IEC administrado por Ediciones La Rana de los cuales el 45 por ciento era de León.

En lo particular esperaba una respuesta que me llevara, fuera de prejuicios y problemas, a la posibilidad del disfrute de diversas formas de lectura por parte de una autoridad de Educación, pero no fue así.

Al final del evento me apersoné con el delegado y expliqué mi motivo para preguntar, por aquello de las actitudes, las responsabilidades y los compromisos que todos tenemos en materia de educación, pues la Reforma Educativa insiste en que se debe: hablar, escuchar, leer y escribir. Lo anterior cierra todo un ciclo y abre el de la cadena de valor del libro: escritor-editor-impresor-librero-lector que abona a nuestra feria del libro.

El funcionario escuchó con interés mi postulado al igual que la reflexión sobre lo ambiguo de la declamación de la poesía en las escuelas (“la poesía no se recita, la poesía se lee”), así como la mención de nombres de autores leoneses contemporáneos en boga: Janeth G.S., A.G. Huitrón, Isaías León-Lévy entre otros.

A un año de aquel acontecimiento, pues viene la 29ª. Edición de la feria del libro, al parecer se abre la posibilidad de completar dicho circuito, con el poema de Pennac, bajo el siguiente verso:“Amar la lectura…”. Y con ello sobreviene además un chubasco literario: “Todos amamos leer (punto)”.

*Director del Centro de Investigación y Estudios literarios de León, (CIEL-LEÓN).