TLC sigue, pero no se moderniza

Mañana se vence el plazo para que la administración de Trump notifique a su Congreso la aprobación y modernización del TLC, desafortunadamente las posibilidades de llegar a un acuerdo satisfactorio para los tres países son bajas; de hecho, el peso mexicano y el dólar canadiense están resintiendo esto, mostrado en su reciente devaluación frente al dólar americano, aunque en mayor proporción el peso mexicano, y la prueba está en que el interbancario ya rebasó los $19.90 por dólar. Esto no quiere decir que el TLC se cancela, pero sí crea incertidumbre porque el Congreso estadunidense delegaría esta negociación a un nuevo equipo y por tanto a otro Congreso que se elegiría en noviembre; también en materia legislativa, de acuerdo a los tiempos, éste sería un asunto que el propio EU retomaría hasta 2019. En México sabemos que enfrentamos elecciones en julio, y el equipo negociador —por los tiempos que ya comenté— tampoco sería el actual. Mi preocupación es si el nuevo equipo, estará integrado por personas competentes y expertas o por algunos nombres muy allegados al posible futuro Presidente que no sean expertos en la materia, o de dudosa capacidad. Habría sido muy bueno llegar a las elecciones con una incógnita menos; sin embargo, también comprendo que no podemos ceder a los absurdos de Donald Trump y entiendo que no se haya logrado aún concretar éste; México y Canadá no pueden ceder ante posturas tan ridículas.

El TLC continúa, y por lo tanto las importaciones y exportaciones; derivado de esto, el movimiento en tipo de cambio que estamos viendo podría ser un poco exagerado, y con el tiempo, regresar a una valuación más justa. Mañana hay junta en Banxico y pienso que no habrá modificaciones en la tasa de interés, esto gracias a que la inflación va rumbo al objetivo trazado, lo que le daría margen a Banxico para administrar sus alzas si las presiones por tipo de cambio continúan. Un dólar caro por períodos largos acaba contaminando a los precios, y por tanto afecta la inflación.

