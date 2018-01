De momento: TLC bien y elecciones mal

De momento sigue el optimismo y un mejor sentimiento en torno a un panorama que se ve sombrío en el futuro cercano; los dos grandes temas siguen y seguirán siendo las negociaciones del TLC y las elecciones federales en México. Con respecto al primer tema, al concluir la sexta ronda de negociaciones en Canadá hay optimismo porque hubo acuerdos, voluntad y el mensaje que transmitieron los tres países fue positivo, aunque hay que decir que los temas más sensibles y complicados (automotriz y agricultura) no se han tocado de fondo ni tampoco se ha llegado a acuerdos definitivos. La mezcla de este optimismo, aunado a la posibilidad de que estas negociaciones pudieran alargarse durante todo 2018, le da un respiro a México y al peso, que continúa estable, debajo de los 18.80 por dólar.

Asimismo, esta semana se vio un rebote fuerte en tasas de interés en EU, llevando el rendimiento del bono a 10 años a niveles por arriba de 2.7 por ciento; esto ha tenido una repercusión muy importante en el mundo, ya que con dicho aumento muchos recursos invertidos fuera de EU comienzan a regresar a ese país, al ser más atractivo el rendimiento; esto provocó un fortalecimiento generalizado del dólar contra todas las monedas. Esta semana también será la última reunión de la Banca Central Americana (Fed), encabezada por Janet Yellen; a los mercados y a la comunidad financiera en general nos pareció una gestión muy adecuada y esperamos ver continuidad con quien la reemplaza, Jerome Powell, que en principio trae la misma escuela y línea de su antecesora, con una gran diferencia: es un hombre muy cercano a Donald Trump. Esperemos que eso no le reste credibilidad, institucionalidad y autonomía a esa gran institución.

El segundo tema, las elecciones federales; desde la perspectiva de mercados ha empeorado porque el candidato que más le gusta al mercado ha perdido fuerza, y al que más miedo le tenemos ha seguido al alza; es cierto que falta mucho para el 1 de julio, 150 días, pero lo que es un hecho es que cada día va a permear más en el comportamiento del peso y demás indicadores financieros; esa volatilidad irá muy de la mano con las publicaciones de encuestas. Hoy como se ven las cosas, si no hacen un frente común el 2 y el 3, es muy probable que gane el candidato de Morena, cosa que en lo personal me preocupa mucho porque, créanme, he estudiado su libro y sus propuestas, encontrándolas carentes de fundamento, inviables y simple y llanamente populistas.

info@cism.mx

@juansmusi

www.cism.mx