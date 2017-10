A un mes del temblor y casi un año de Trump…

Se siente como que ya pasó mucho tiempo, pero apenas son cuatro semanas del terrible suceso. Quiero hacer esta reflexión, porque así como nos impresionamos gratamente de nuestra reacción e involucramiento en el tema, el reto es mantener el esfuerzo, pues esto va para largo, y a solo un mes no podemos olvidarnos de seguir apoyando. Quiero enfatizar sobre la grata sorpresa que nos llevamos de ver cómo México se unió y se desbordó en ayudar; otro evento reciente que nos unió y solidarizó fue —hace casi un año— la elección de Donald Trump. ¿Recuerdan la campaña #hechoenméxico, #viajaporméxico? ¿Cómo vamos con esas asignaturas?; el entusiasmo y la solidaridad en noviembre, diciembre, enero, febrero y quizá marzo fue muy importante, siento que hoy ya lo olvidamos y no estamos igual de coordinados que entonces. No solo nos pegaron los sismos y Trump, sino que ahora se suma la amenaza de que desaparezca el TLC; hoy, más que nunca, tenemos que volver a actuar y coordinarnos. Aquí unas ideas concretas:

1. Compra lo hecho en México. No importa si la marca es extranjera, si está hecho aquí apoyas la mano de obra local; si además de hecho aquí, la marca es mexicana, mejor.

2. Busca apoyar negocios locales que además generen fuentes de empleo nacionales. De nuevo dejar de comprar Starbucks es un error, porque hay miles de mexicanos trabajando ahí, lo mismo ocurre con comprar un Ford; aunque sea americano el coche, si es ensamblado en México es una buena idea.

3. Conoce México. Busca y prioriza tus vacaciones en tu país, además de que es maravilloso, es más barato.

4. Estados afectados. Apoya a los más afectados: Oaxaca, Chiapas, Morelos y Ciudad de México; especialmente a los comercios y restaurantes que se pusieron las pilas y no condicionaron su ayuda, regalando comida. Un ejemplo concreto, reactivemos

la Condesa y la Roma…

5. Apoya los eventos en beneficio de los damnificados. Hay una espléndida iniciativa y coordinación de la iniciativa privada y de cúpulas empresariales que siguen destinando lo recaudado a apoyar a los más marginados.

6. Si conoces a alguien en una fundación que sabes que ayudó, pregúntale cómo puedes seguir ayudando; quizá hoy más que manos se necesita dinero. Sacrifiquemos una o dos salidas al mes y destinemos esa partida presupuestal en darlo para la causa.

Estamos enfrentando nuevamente una gran volatilidad, gracias al personaje impredecible Trump, hoy más que nunca México nos necesita; el sismo y ese sujeto no nos van a acabar, ¡nos han hecho más fuertes! #FuerzaMéxico.

