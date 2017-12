Las similitudes de 2017 y 2018

El año termina tan mal como 2016. Recuerdo perfecto cómo sentía terror de lo que nos deparaba con Donald Trump al frente de EU y haciendo promesas de cómo terminaría el TLC, construiría un muro y deportaría a más que ningún otro presidente. La realidad es que un año después no ha hecho ninguna de estas tres, pero eso no quiere decir que no lo hará nunca. La realidad de 2017 fue: un año que empezó fatal, enero y febrero, y conforme fue avanzando fue mejorando ante la ausencia de estas medidas y amenazas contra México, y diciembre vuelve a ser muy malo ante los temores del año que inicia. 2018 nos pinta muy complicado, pero eso no quiere decir que será malo. Los dos grandes temas: TLC y elecciones. Mucho dependerá cómo se vayan desarrollando estos temas y con ello veremos si el año es bueno, regular o pésimo.

Sigo creyendo que el escenario sin TLC y Morena es catastrófico y que es un escenario posible, pero desde mi perspectiva no se acaba el TLC y no gana Morena, con lo cual 2018 se puede parecer mucho a su antecesor, en el sentido que los temores eran mucho mayores y la realidad acabó siendo más benévola.

Quiero recomendar cerrar el año con tranquilidad y no precipitarse. Decidir y hacer cambios en este momento puede ser en contra, insisto, este momento solo es mejor a la catástrofe, si le apuestas a la catástrofe, pues si, todavía se puede y se va a poner peor.

También quiero invitar a que hagamos nuestro rol como sociedad responsable, tenemos la obligación de informar a la gente cercana y que trabaja con nosotros, de porque el populismo no es ni cierto, ni factible, ni conveniente. Además de que representa una amenaza a nuestro país y bienestar. También es momento de recordar y hacer todo lo que haríamos ante la adversidad de Trump para apoyar a México y lo que aquí se hace. Apenas lleva un año y puede durar tres o siete más, #FuerzaMexico.

