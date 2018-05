La segunda vuelta

Mucho hablamos del #votoutil y de lo que debemos hacer ante una carrera de tres. Muchos amigos, clientes y conocidos me dicen “hay que definirse ya”, “hay que cerrar filas”, “ya no hay tiempo”, etc.

Y coincido, tenemos que, ante las deficiencias de nuestro sistema electoral, pretender que solo haya dos contendientes (por cierto, también urge una reforma política).

Un contendiente ya está definido y el otro, la verdad no... uno cuenta hoy con más preferencias que el otro, pero sigue sin estar claro. ¿Una alianza entre ellos? Parece imposible. ¿Una renuncia en favor del otro? También parece poco probable e incluso si se hiciera pública haría más daño porque confirmaría el tema PRIAN.

El otro contendiente lo vamos a tener que definir nosotros y todo indica que será después del tercer debate. Si no ocurre nada sorpresivo antes, así será, solo a días de la elección.

En cuanto a los dos independientes, solo dedico dos líneas para que hagan exactamente lo mismo que la sociedad. A definirse por uno. De Margarita, se antoja imposible. Dejen de perder tiempo y dinero.

También el voto duro y la maquinaria de partido, sindicatos, gremios, cámaras y asociaciones tendrán que hacer lo mismo.

He sido objetivo, crítico y defendido desde el punto de vista económico y financiero la inviabilidad del proyecto del candidato más popular. No jala, no nos conviene y destruirá lo poco o mucho bueno que se ha construido, empezando por la baja inflación, finanzas públicas y disciplina fiscal.

Queda muy poco y debemos unirnos en esta ocasión como ya lo hemos demostrado ante la adversidad. Más que votó útil es una segunda vuelta, una carrera de dos en donde lo que más queremos es el bien de México y por ello estaríamos renunciando a creencias, dogmas y paradigmas.

Quiero ver inflaciones futuras abajo de 4 por ciento, tipo de cambio abajo de 18 pesos por dólar, un mercado de valores con atractivo hacia los 50 mil puntos, un Banco de México bajando tasas en la segunda mitad del año y estabilidad macro económica.

De llevarse a cabo el proyecto de nación que plantea AMLO, acuérdense de mí: tipo de cambio arriba de $20, inflación arriba de 6 por ciento, bolsa abajo de 46 mil puntos y finanzas públicas comprometidas con la amenaza de abandonar el grado de inversión que hoy tenemos.

La estabilidad financiera (baja inflación) es la que nos ha permitido financiar casas, coches, acceder un mejor nivel de vida y la preservación del poder adquisitivo. Recuerden, el impuesto más alto es la inflación.

info@cism.mx

@juansmusi

www.cism.mx