¡Nadie está contento con lo que tiene!

Con gran asombro veo cómo el ser humano encuentra siempre motivos ya sea para no estar contento o para desear lo que el otro tiene...

Recientemente estuve en los Países Bajos; me llamó la atención el nivel de desarrollo, la infraestructura, la cultura, la calidad de vida, etcétera. Al platicar con los locales pude constatar que, en términos generales, la gente es feliz; tienen todo y más de lo que se puede acceder en el resto del mundo.

Al igual que en todos lados hay cosas que llaman la atención, como encontrar mariguana por todos lados, así como los excesos; pues aun así los índices de criminalidad son los más bajos de la zona y los impuestos recaudados por este tema son muchos. Los niveles de adicción también son los más bajos de la región; o sea que ahí debido a la droga ni se matan ni se mueren por consumirla; es más el turismo que la consume que los locales. Formalizaron un sector de la economía que hoy día recauda, crea empleos y no genera crimen ni violencia; no es un punto de vista, ahí están las cifras oficiales. Hablar de legalizar este producto es un debate interminable, estar o no de acuerdo, también, pero de que vale la pena analizar y tomar la experiencia, lo vale.

En Países Bajos la recaudación en general es muy buena, casi no hay economía informal, los impuestos son más altos que en México, pero la gente los ve y los desquita; nadie se queja de pagar. Hablan con gran orgullo de su sistema público de educación, también presumen de servicios de salud gratuitos de clase mundial.

Si pagar impuestos no es molesto, ¡lo que molesta es que se los roben! No solo eso, en nuestro país la economía formal paga mucho y no obtiene ni servicios buenos de salud ni educación ni seguridad... Por si esto fuera poco, los políticos son impunes y cuando los agarran ruegan por su extradición —alias inmunidad—, no puedo dejar de comentar lo que me produce ver a Javier Duarte reírse en Guatemala, ¿se puede ser más cínico, desagradable y ratero?

Bueno, pues volviendo al tema de mi artículo y al título del mismo, después de ver todo lo que sí funciona y la calidad de vida de la gente, investigué y pregunté por qué en las elecciones pasadas estuvo a punto de ganar una persona aberrante, tipo Trump; ésta fue la respuesta: estamos bien casi en todo, excepto en temas migratorios; son los musulmanes y la acogida a los refugiados los que casi provocan la salida de la Unión Europea y la llegada de un loco, tipo Donald, al poder. De ahí que hacer muros, vetar países, separatismo y racismo vuelven con todo.

No cabe duda, ¡nadie está contento con lo que tiene...!

