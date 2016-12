Un mejor 2017 de todo corazón

El año que termina ha sido muy complicado, extremadamente difícil para México y muchos países del mundo. La decisión de Reino Unido de salir de la comunidad; Colombia al posponer su proceso de paz; Estados Unidos al elegir a Trump; Italia al quitar a su primer ministro, y los problemas geopolíticos en Siria, por citar los más relevantes.

Pero quiero centrarme en México, que al ser el socio comercial más importante de Estados Unidos ha padecido de manera muy especial la fortaleza del dólar y las amenazas de un futuro presidente de terminar haciendo daño a la relación bilateral, con un discurso sin sentido que es más demagógico que lógico o cierto.

México solo representa 8 por ciento del déficit total de balanza comercial de ese país, pero es muy popular decir que le va a "pegar al vecino y tirar el Tratado de Libre Comercio". El verdadero déficit de ese país es con China, Japón y Corea del Sur. A nosotros nos debería de ver como socio, como aliado y debería reconocer que sus enemigos son otros, y a esos los podría vencer al hacer más alianzas.

El próximo año será bien difícil también; enfrentaremos una inflación alta, un proceso de alza de tasas más acelerado y todavía no sabemos en qué medida nos afectarán comercialmente. Aunado a lo anterior, podríamos ver una o dos bajas en la calificación crediticia de nuestro país. Adicional al complicado panorama, nada garantiza que los precios del petróleo no puedan caer de nuevo.

Pero también esta historia puede tornarse menos negativa si el crecimiento de Estados Unidos es bueno y el tratado no se modifica gran cosa, con ello México podría volver a crecer bien. Si la OPEP respeta el pacto y los precios se mantienen o suben, con ello no veríamos un mayor deterioro de la percepción y de las finanzas públicas y así el año podría transcurrir en un entorno complicado, pero no adverso y de "película de terror", como alguien ya nos advirtió por ahí.

Hago un atento llamado a cuidar las finanzas públicas y a designar a un hombre capaz de llevar por buen camino nuestra política monetaria. Un gerente del banco central con la capacidad y conocimiento que requerirá la institución en un entorno adverso.

Dicho lo anterior, le deseo a usted y a México un mejor 2017 de todo corazón.

