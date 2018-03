Marzo, muy complicado

El futuro inmediato y de mediano plazo de México es incierto; hay varios temas por definirse este mes, cuya combinación puede crear diferentes escenarios que nos llevarán a diferentes rumbos políticos, sociales y económicos.

Los temas centrales son el TLC; el proceso electoral en México; los cambios al frente de la Fed y su manejo de política monetaria y el factor Trump, inestable e impredecible.

Estoy optimista, pero preocupado. Veo una sociedad muy molesta y hasta enojada con el sistema político y dispuesta a todo para que no gane el partido que tiene el poder a nivel presidencial; desde mi perspectiva es algo peligroso. Debemos evaluar lo sucedido en países como EU, Gran Bretaña, Italia y Venezuela, que creían no poder estar peor y ahora sí lo están, tanto, que anhelan un pasado imperfecto; no dejemos que nos pase lo mismo. Es importante analizar si la diferencia pregonada en campaña por los candidatos es una situación real y veraz, no perder de vista que hemos constatado que el populismo no funciona y puede llevar al atraso, rezago y crisis recurrentes.

Será interesante ver cómo se desenvuelven los eventos este mes, son días con retos: terminó una ronda complicada del TLC con temas menores resueltos, y con otros importantes para los tres países en el aire. Sin olvidar que en medio está Trump, quien después de su propuesta de mayores aranceles al acero y aluminio dio su cara proteccionista. La medida castiga a los norteamericanos, pero afecta industrias clave de ambos países, como la automotriz.

Respecto a la Fed, los mercados esperan un alza en la siguiente reunión del 21 de marzo; será interesante ver cómo llegamos a esas fechas en cuanto a mediciones de inflación y sueldos en EU, para México y nuestro banco central son datos clave

México debe ver adelante y consolidarse como la próxima potencia de AL, y no como el nuevo Venezuela.

Debo ampliar mi comentario sobre la lamentable actuación de Donald Trump, un tipo nefasto que “vende su amor” a EU perjudicándolo, según él, busca proteger y fomentar la producción de acero y aluminio generando empleos e imponiendo impuestos; medidas populistas y proteccionistas que detonan una guerra comercial en la que no gana nadie.

