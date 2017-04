Se complica la geopolítica

Estos últimos días, ante la ausencia de datos duros y numéricos por el receso de Semana Santa, han estado dominados por un entorno geopolítico de mucha tensión, que arrancó con los ataques de armas químicas en Siria, donde supuestamente el régimen de Bashar Asad atacó Khan Sheikhoun, al norte de ese país, con gases letales. Nada de esto nos consta o tenemos pruebas que lo asienten, pero las versiones oficiales le dieron el pretexto perfecto para vestirse de héroe y con ello revivir y mejorar una popularidad que venía en picada, y sí, me refiero a Donald Trump. Como respuesta a esos atroces ataques decidió agredir un aeropuerto, al disparar 59 misiles Tomahawk y provocar la muerte de nueve civiles, entre ellos cuatro niños, y causar destrozos en casas cercanas a la base de Shayrat.

Todo eso puede abonar a la popularidad de un decadente régimen en EU, pero sin duda crea tensiones y posibles conflictos, por un lado con Rusia, que ya expresó su descontento y desaprobación, ya que ellos han apoyado al régimen sirio; la situación en Siria es muy complicada, porque quitar a Bashar Asad no es tan sencillo, ya que al derrocarlo podrían tomar el poder grupos radicales y extremistas mucho más peligrosos, entre ellos Isis y Al Qaeda.

Asimismo, el conflicto generó tensión con Corea del Norte, que ya atacó, por lo menos verbalmente, a EU y a su presidente, al expresar con ello que no tienen miedo y en cualquier momento están listos para enfrentar a la nación norteamericana. No sabemos si eso se va a complicar o simplemente bajará de tono, lo que sí es que mientras ocurre, los mercados financieros han tomado precauciones y las bolsas —en general— se han ajustado, el petróleo y el oro han subido como era de esperarse; lo que no se ha comportado como comúnmente ocurre es el dólar estadunidense, que se ha mantenido estable, y que es por excelencia la moneda en la cual se refugian los capitales cuando hay miedo e incertidumbre.

Si en realidad murieron inocentes por culpa del régimen sirio, la acción del presidente de EU fue correcta, pero como no tenemos pruebas fehacientes de ello, todo esto puede ser un teatro perfectamente bien orquestado con fines políticos. Cabe mencionar que el ataque de EU, esté bien o mal, viola las leyes de la Organización de las Naciones Unidas, ya que las reglas de dicha organización prevén que solo se puede atacar en defensa propia; el recurso legal que tiene EU ante esa violación es que posee el derecho de veto en dicha institución.

