Estados Unidos, bien; México, estable

Recientemente se ha vuelto a poner en duda y a especular sobre el estado real de la economía estadunidense; muchos anticipan la posible llegada de una desaceleración importante y hay quienes piensan que pronto puede caer en recesión. Yo difiero; siguiendo a detalle la información económica publicada esta semana en ese país, podemos ver que el impulso e inercia siguen siendo bastante buenos. Los indicadores manufacturero, de servicios y de vivienda son muy fuertes, y generalmente anticipan que los siguientes meses continuarán siendo bastante favorables.

Para acabar de confirmar esta tendencia positiva, nos falta conocer el dato de generación de empleo el próximo viernes: si sale una cifra por arriba de 180 mil empleos creados en junio, no solo estará lejos la desaceleración, sino que muy pronto estaríamos viendo un alza de tasas de la Reserva Federal, hecho que muchos ya descartaban que se diera en el resto del año. No le concedo mérito alguno al mandatario actual, ya que creo que el ex presidente Obama dejó a muy buen ritmo esa economía y simplemente ésta es la continuación de haber sentado buenas bases. Lo contrario, el actuar de este presidente y su administración es tan malo que debería estar permeando en la economía y no es así; vemos que EU camina muy bien a pesar de Trump. Sí quiero subrayar que veo focos amarillos de que no se logre nada de lo prometido en campaña, así como ningún tipo de reformas, y que esto eventualmente tenga un efecto negativo.

En México las cosas se mantienen razonablemente firmes, a pesar de que todas las incógnitas que he venido mencionando (TLC, finanzas públicas y entorno político 2018) hoy no generen ruido ni inestabilidad, la agenda está dominada por la tasa de inflación —que sigue arriba de 6 por ciento— y un dólar estable —entre 17.80 y 18.20 pesos—; la buena noticia es que el petróleo ha subido más de 10 por ciento en la última semana, en beneficio de las finanzas públicas.

Sigo siendo positivo acerca la segunda mitad del año y pienso que en cuestión de tres meses nuestra agenda y preocupación se centrarán en el ámbito político, de cara al proceso electoral de 2018. Esto lo veo con gran preocupación, ante las posibles nominaciones de los diversos partidos políticos; me impacta la falta de sensibilidad y el “liderazgo” de la clase política, en general.

