Cordura, calma y acción

Ya empecé a oír voces no autorizadas, y con ello me refiero a gente desinformada y ajena a este medio, que hace irresponsables pronósticos acerca del tipo de cambio. ¡Lo que tiene uno que oír! Ya incluso a algunos amigos y clientes los han asustado con pronósticos de precio de arriba de $25 por dólar; esto me parece incendiario y amarillista, y en nada abona a los difíciles momentos que atraviesa nuestro país, ya que solo siembra pánico, miedo, desconfianza y acciones arrebatadas.

Incluso a $19.80 hace sentido cubrir una parte importante del patrimonio y/o del capital de trabajo, porque estoy convencido de que el proceso electoral, al igual que el TLC y el alza de tasas en EU elevarán más el tipo de cambio, pero no a $27. México es la economía 14 del mundo y esto implica muchas cosas bien hechas y sólidas, que un solo personaje no puede llegar a descomponer en el corto plazo.

He expresado mi preocupación de que pueda ganar AMLO porque conozco sus propuestas y no me gustan, no nos convienen y serían costosas en el largo plazo.

Creo que aún ganando él, el tipo de cambio subirá, tal como lo vimos con Donald Trump, pero después de un plazo corto se normalizaron las cosas y de $22 regresó a $17. Para que el tipo de cambio se vaya a los irresponsables niveles que se han mencionado, tendría que ganar AMLO con mayoría absoluta, cancelar reformas, eliminar tratados de libre comercio y aprobar (con deuda) programas sociales (porque no hay de otra); como este escenario es muy remoto, creo que debemos actuar en consecuencia y cubrirnos, mas no alarmarnos y provocar salida de capitales.

Por cierto, hoy en México —yo les digo cómo—, se puede invertir y replicar en portafolios en EU sin necesidad de sacar el dinero del país; actualmente existen en México muchas alternativas para comprar valores en dólares y en euros, protegiéndonos de esta eventual preocupación y volatilidad, dentro del marco de la ley y de la autoridad fiscal.

Aún quedan varios días para que sigamos actuando con congruencia, informando a gente cercana a nosotros de qué es lo que más le conviene a México; #votoútil.

