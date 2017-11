La apretada agenda política y económica

Esta semana se ha tenido un peso político mucho más importante que la parte económica. El lunes empezamos con las investigaciones al jefe de campaña de Donald Trump, donde la participación rusa parece haber jugado un rol importante en la victoria del actual presidente de Estados Unidos; este asunto puede tener un impacto mayor y, por lo pronto, el implicado está arraigado en su domicilio. Dudo que este hecho pueda lograr el mexican dream de destituir al presidente Trump, pero, sin duda, tendrá consecuencias.

También en la parte política, el presidente catalán ha decidido huir de la justicia y refugiarse en Bélgica; parece que este movimiento seguirá aportando inestabilidad y polarización social además de un alto costo para Cataluña; las pérdidas son enormes: empresas que se han movido física y fiscalmente, así como turismo que ha dejado de llegar a un lugar donde la parte social de momento no está garantizada. No creo que este movimiento trascienda, pero no me cabe la menor duda de que ya hizo y hará mucho daño.

Por otro lado, esta semana resolverá la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed), en su junta mensual, si sube o no la tasa de interés; hoy se conocerá la decisión de política monetaria y estoy casi seguro de que no habrá cambios.

Lo más importante será el comunicado de prensa que se emita, en el que se revela la situación de la economía estadunidense, así como las posibilidades de que sí haya un alza en diciembre; creo que esto es casi un hecho, que la tasa subirá 0.25 puntos en diciembre próximo.

Mañana Trump debe decidir quién sucederá a Janet Yellen en la presidencia de la Fed, siendo los más probables los señores Jerome Powell y John Taylor; teniendo más probabilidades Powell. Dato Trump: es la primera vez que un presidente de la Fed no es ratificado para un segundo periodo.

Por último, el viernes conoceremos el dato del empleo en Estados Unidos que, sin duda, será el que marque las futuras decisiones de política monetaria en ese país; en pocas palabras, si sale un buen dato es inminente un alza de tasas en diciembre.

Mientras tanto, en México seguimos padeciendo y pagando los efectos de la incertidumbre, al no saber para dónde va el Tratado de Libre Comercio de América del Norte —por el capricho del Sr. Trump—; nuestros mercados no han tenido rumbo y la dirección de nuestra moneda ha sido seguir perdiendo valor frente al dólar. No debemos precipitarnos y tomar decisiones de pánico; creo que este tema llegará a buen puerto, entendiendo que EU sacará ventaja de su posición económica, pero veo muy difícil o remoto que este acuerdo termine.

info@cism.mx

@juansmusi

www.cism.mx