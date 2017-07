461 cráneos en CdMx: nuestro gen sicario…

Es una impresionante fotografía de Jorge Núñez, periodista que trabaja en la agencia Efe (https://www.efe.com/efe/america/mexico/macabro-hallazgo-arqueologico-cuestiona-hipotesis-sobre-sacrificios-aztecas/50000545-3319968). Leo en el pie de la imagen:

“Vista general de hoy, viernes 7 de julio, del sitio donde antropólogos mexicanos encontraron (…) vestigios de una torre edificada con un total de 461 cráneos de hombres, mujeres y niños en Ciudad de México (…)”.

Luego de recorrer durante años el país, para hacer reportajes sobre violencia e inseguridad, siempre andaba lleno de dudas y preguntas, pero hubo un momento en el cual tuve una certeza: “Hay gente verdaderamente monstruosa en México”. Me asomé tanto al abismo, escuché y reporteé tantas historias espantosas, que de pronto un día bastante oscuro ya no me quedó duda: en nuestras tierras (norte, sur, este, oeste) hay mucha gente malvada que aterroriza. Mucha gente violenta, desalmada. Mucha gente infernal, jóvenes sobre todo, que ya no hay manera de rescatar.

Siempre me preguntaba al final del día, ya en la soledad de los cuartos de hotel: “¿Por qué?” ¿Qué se tiene que tener en la cabeza, en el alma, en el corazón, para levantar mujeres y hombres, mirarlos a los ojos mientras los golpeas despiadadamente, los torturas, los descuartizas y los tiras por ahí, en una fosa clandestina? ¿No sientes nada cuando los ejecutas y quemas hasta dejar solo unos cuantos huesos triturados? ¿Sus gritos y súplicas no te estremecen?

Acaba de suceder otra vez en Guerrero, en Sinaloa, en Chihuahua, en Baja California Sur. Siento mis botas reporteriles con las suelas llenas de sangre de nuevo. Escucho: es por la guerra de Nixon y la DEA, la guerra de Calderón y Peña Nieto. Esas peroratas no sirven ya. ¿Qué hacemos ahora con nuestros perversos insaciables? Ese es el asunto. ¿Cuántos niños están siendo inoculados ahora mismo por sanguinarios? Son sus pupilos y sucesores. Y creo que no es solo por dinero y poder que se convierten. Creo que hay algo más. Miro de nuevo la foto de Efe de la calle de Guatemala 24, busco la nota expandida, y leo:

“En su gran mayoría son cráneos de individuos adultos jóvenes, entre veinte y veinticinco años. También hay cráneos de mujeres, aunque en mucha menos proporción, y hay cráneos de niños, refirió el experto (el arqueólogo responsable del Programa de Arqueología Urbana del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Raúl Barrera).

“Barrera apuntó que la principal hipótesis señala que la mayoría de los varones eran guerreros cautivos de guerra que fueron sacrificados en el Templo Mayor (…). Precisó que las calaveras son de varias regiones de Mesoamérica, posiblemente del área del Golfo de México o de la parte sur del país (…). Las fuentes históricas hacen referencias a que, durante las incursiones de guerra que hacían los mexicas en otras regiones, eran capturados guerreros y traídos a Tenochtitlán (la capital azteca) y eran sacrificados, refirió”.

No es resignación ni fatalismo, pero tal vez sea eso: tenemos un violentísimo, despiadado, monstruoso e indómito gen sicario, que ha emergido una vez más.

No sé…

