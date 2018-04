¿Los primerizos llevarán a su "Pejeabuelo" a Palacio?

Desde el lunes pasado Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Margarita Zavala han empezado a utilizar los 90 días que tienen para atraer a 46 millones 258 mil 45 mujeres que están inscritas en la Lista Nominal. Es decir, que pueden votar, lo mismo que 43 millones 11 mil 481 hombres. Tienen tres meses para convencer de que voten por ellos a esos 89 millones 269 mil 526 mexicanos.

O bueno, a menos gente, porque si tomamos el promedio de abstención de las últimas cuatro elecciones presidenciales (1994, 2000, 2006 y 2012), que es de 34.31% (30 millones 628 mil 374 personas de la actual lista), serán alrededor de 58 millones 641 mil 151 ciudadanos los que probablemente acudan a las urnas.

Los candidatos tendrán que seducir a muchos sectores poblacionales, pero tienen un gran reto en cautivar a los que votan por primera vez: en la lista hay 2 millones 68 mil 209 chavos de 18 años y 2 millones 79 mil 947 que tienen 19 años. Además existen 11 millones 164 mil 650 personas entre 20 y 24 años. Se trata de un total de 15 millones 312 mil 806 jóvenes que no votaron en 2012 (solo una minoría que hoy tiene 24 años pudo votar entonces). Sin duda ellos pueden decidir la elección de julio próximo.

Si esos chavales acudieran a sufragar con la misma intensidad que los demás sectores poblacionales (al menos seis de cada diez, 65.69% de su total), se trataría de 10 millones 58 mil 982 votos que los candidatos se pueden disputar.

Diez millones de sufragios. Son un montón, más que suficientes para ganar.

¿Cómo le van a llegar los candidatos a los jóvenes? Ni idea. Por ahora los veo muy distantes. Y uno pensaría que el voto juvenil optará por Anaya (el panista tiene 39 años), debido precisamente a un asunto generacional, pero las encuestas dicen que no, que hasta ahora los más jóvenes prefieren… la imagen del adulto mayor. La imagen del abuelo, la imagen de López Obrador, que tiene 64 años, y que cumplirá 65 años en noviembre.

En la más reciente encuesta de Consulta Mitofsky, Anaya cuenta con 18.2% de intenciones de voto en el sector juvenil contra… 32.3% de López Obrador. Catorce puntos de ventaja. Meade solo tiene 12.2% y Zavala 7.3%. El 29.5% de los chavos aún no decide su voto, pero sí llama la atención que los más jóvenes prefieran ampliamente al más viejo de los candidatos.

En el sondeo más reciente de GEA/ISA los números son parecidos: Anaya tiene 19% de intención de voto... contra 26% de AMLO. Siete puntos. Meade apenas tiene 15% y la ex panista 2%. Los indecisos aquí son más, 38%, lo cual ilustra que incluso el hombre de la tercera edad tiene mucho trabajo por delante, porque entre tres y cuatro de cada diez primerizos no están convencidos. Son cuatro millones de chavos que hoy no saben por quién votar.

Por lo pronto, quién lo dijera, parece que los más jóvenes votantes mexicanos llevarán la imagen de su Pejabuelo a Los Pinos. Bueno, a Palacio Nacional, porque el caballero no quiere vivir en esa residencia oficial.

Todo es muy raro, diría Gil Gamés…

