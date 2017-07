Terminó ya el primer semestre del año. Y con él, tras las elecciones del 4 de junio, terminaron también rumores, especulaciones, sueños y esperanzas de mucha gente que, identificados con el partido político de sus preferencias, creyeron que las cosas serían como resultaron o de plano no se cumplieron como las vaticinaban.

Al final, la marcha sigue y todos los que votamos por equis o por ye candidato(a), haya sido por conveniencia o por un sano interés social nuestro voto, tendremos que mantenernos en la actitud y convencimiento de que únicamente con la participación de la sociedad es como podremos avanzar hacia mejores niveles de bienestar.

Quedan para nuestro registro personal o profesional las experiencias arrojadas por los y las aspirantes a un cargo público, sus declaraciones, sus discursos, sus potencialidades y debilidades, sus obsesiones y su claridad. El saldo, si lo vemos así, es importante. Ahora, para el 2018, en que elegiremos al próximo(a) presidente (a) de la república, diputados y senadores mujeres u hombres, en Coahuila, y en especial aquí en la Laguna, estaremos en mejores posibilidades de ejercer nuestro voto tras el aprendizaje del 4 de junio. Si ya vimos que las campañas locales naufragaron, que hubo pocos planteamientos y abundaron las descalificaciones, será tarea vislumbrar lo que viene y asumir otra realidad.

Los cambios sociales, políticos y económicos no vendrán por sí solos ni porque un candidato o un partido arribe a los puestos de gobierno o cuerpos legislativos. No. En medio de tanta corrupción, demagogia, violencia, inimaginables niveles de marginación y exclusión social, los cambios deberá generarlos la sociedad. Y en este sentido, lo deseable es que los medios de comunicación, los y las periodistas, los y las intelectuales, el magisterio, las iglesias y la juventud universitaria, por citar conglomerados prioritarios en la historia del país, sean capaces de hacer conciencia en el resto de la muchedumbre y llegar a un mejor puerto. Requerimos un buque, no lanchas. Bienvenido julio.







