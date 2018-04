Un debate verdadero

La palabra, única forma plena de la comunicación humana cimbró a los asistentes. El auditorio, regocijado de ser testigo de un verdadero debate, estuvo expectante, ansioso.

Miraba a los candidatos, los escuchaba atento tratando de buscar los motivos y porqués de sus exposiciones. Dos horas de reencuentro con la esencia del lenguaje, de estrechar ideas y pensamientos con los vocablos, descubrir que hay términos exactos para llamar a las cosas, a la experiencia de vivir, como debe llamárseles y punto. Una fiesta de la oratoria en la que unos demostraron mayor habilidad y elocuencia que otros, normal. Sólo recurrieron a la retórica hasta alcanzar un vuelo que muy de vez en cuando se da. Todo era cierto porque lo veíamos y lo escuchábamos.

El escenario, el contexto y el ambiente resultaron propicios. Quienes participaron se arroparon en el respeto a los otros y otras. Miradas limpias, sonrisas tenues, voces y expresiones enfáticas o conciliadoras, duras o dóciles, críticas y objetivas, serenas o punzantes. Un lenguaje corporal que sugirió imágenes para ver todo lo imaginable y respaldar lo dicho por Timoti Learly: “las palabras son la congelación de la realidad”. Ante todo, percepción y vibra. Ejemplo de pasión y de aspiración a ser. Un ejemplo limpio e inocente, persistente y convencido de la palabra no como herramienta sino como resultado.

No fue lo expuesto por los y la aspirante a la presidencia de la República, tampoco por el gobernador Riquelme en Coahuila o Aispuro en Durango, o Zermeño en Torreón, ni María Luisa González Achem en Lerdo o Leticia Herrera en Gómez Palacio, no. Nada que ver con el proceso electoral que padecemos los mexicanos ante la miseria expuesta por los y la presidenciable. No. La emoción del sentimiento hecho palabra –hasta lágrimas- fue en el concurso de declamación (de las Jornadas Académicas, Artísticas, Deportivas y Culturales 2018) celebrado en el Instituto Británico y que ganó la jovencita Lesly Montserrat Gamboa Gutiérrez (del modestísimo Instituto Mexica).





