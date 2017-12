2018 complicado

Termina 2017 con resultados precarios para la mayoría de la población y sus diversos sectores. Si acaso hay quienes digan lo contrario, serán los mismos de siempre, los que navegan en la bonanza política y económica. Presagiar algo concreto para el 2018 es complicado.

El país, probablemente como no sucedía desde los años 80, enfrenta un futuro incierto. Se padecen los efectos perniciosos de los malos gobiernos como consecuencia del arribo a cargos públicos de personajes que nunca debieron llegar a ellos. A diario, las notas periodísticas nos arrojan a la cara lo perturbado y alterado que está el país Desde el municipio más empobrecido hasta la ciudad de México, pasando por todo el territorio nacional, de norte a sur y de oriente a occidente, la situación para millones y millones de mexicanos es durísima.



Habría querido dedicar estas líneas a hablar bien de Torreón, de Gómez Palacio, Lerdo y la Laguna en general. De que efectivamente hubo -en el año que termina- logros trascendentales que marcarían el futuro inmediato, pero no los hallo. Reviso archivos de prensa, trabajos periodísticos que supuse sería importante releer para dar forma a esta última columna de 2017, y sólo encontré burbujas informativas, opinativas. La realidad no se retrata, no se valora. Declaraciones oficialistas, palabras gastadas, frases sello, cifras infladas, cuentas alegres, reiteración cansina de fuentes informativas, difusión que abate el interés social, casi casi la personalización de noticias.



Y, dentro de este gran océano de nada, está ya encima de nosotros un proceso electoral que se debatirá entre los latigazos de inseguridad y violencia, narco y corrupción, crímenes e impunidad; además, y lo vemos ya, de señalamientos, críticas, ironía, sarcasmos, insultos y más palabrería vulgar e incoherente. Un México así, una sociedad así y una población así, a nadie conviene ni satisface. La maldad y la perversión deben ser frenadas para dar paso a ese bienestar que por décadas se ha pospuesto. Con todo, mis mejores deseos para Usted estimado(a) lector(a) en el 2018.





