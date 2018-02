Zermeño y Jardón

En política, el que es político no sólo debe serlo sino parecerlo.



Jorge Zermeño es alcalde y también candidato panista ya en campaña político electoral para que los torreonenses lo reelijan al cargo el domingo 1 de julio.

El presidente municipal se nota experimentado, confiado en lo que está haciendo. Su tono es conciliador y propositivo, sencillo y convincente, lo que lo mantiene con buena aceptación pese a los yerros de algunos de sus cercanos en el primer mes de la administración. Comentócratasle endilgan escenarios que, auguran, podrían costarle la reelección. Pero, un muestreo levantado por Estrategia Comunicación e Imagen SA de CV entre peatones del centro y colonias del poniente y sur de la ciudad, y estudiantes universitarios, arroja no solo un “lo vemos bien”, sino que por ahora no quieren saber nada de otro posible alcalde, “y menos si es del PRI”.

¿La razón? La corrupción, violencia y desapariciones en el país, así como la precariedad económica familiar y la mala calidad de calles, banquetas destrizadas y sucias y deficiencia en otros servicios que achacan alas anteriores autoridades. Una respuesta repetida por hombres mayores, amas de casa y jóvenes estudiantes fue “estamos hartos de los priístas”.



Por su lado, el PRI local ratificó una candidatura preparada. En lo que parece una tendencia o capricho del peñanietismo de nominar a perfiles menos golpeados o juzgados ya por la voz popular, Antonio Gutiérrez Jardónes su aspirante.

Su encomienda es complicada. El descrédito del tricolor es unánime y a todos los niveles, pesa. Hay quienes comparan el nombramiento de Gutiérrez Jardón con el del abanderado presidencial José Antonio Meade. Al no surgir del priismo puro, las bases tricolores no los hacen suyos. Será interesante ver las similitudes y coincidencias entre ambos personajes. Lo que es un hecho es que mientras el PRI no se sacuda los pesados lastresque arrastra, acabarán sofocando a Meade y Jardón. Los dos ya son candidatos, ninguno es político, ni lo parecen.







ferandra5@yahoo.com.mx