UAdeC, modificar conductas

Otra vez la universidad, como institución, en especial la pública, vuelve a ser tema noticioso (UNAM) en la prensa capitalina, y generadora de uno que otro comentario (UAdeC) en la prensa lagunera. En ambos casos, nada se abona al análisis serio, responsable y útil para que los problemas de los centros de educación superior resuelvan o encuentren soluciones viables.



De hecho, al menos en el caso de la Universidad Autónoma de Coahuila, lo que se expone deja entrever la sensación de sólo tener una intención personalísima, según desprendo del lenguaje utilizado y la construcción y estructura de los textos. La UAdeC es una institución que por largos años ha sido sometida a caprichos de grupos que, desde Saltillo sembraron en ella prácticas que representarían lo contrario a su lema de “En el bien fincamos el saber”, que la centralización y concentración de decisiones importantes fueron para usufructuar ventajosamente posiciones y cargos, que la administración de recursos fue inequitativa fuera de la capital el estado, que las Unidades Norte y Torreón se vieron relegadas en perjuicio directo a sus jóvenes estudiantes y por lo tanto a la comunidad, que el rectorado se circunscribió a Saltillo, y más ejemplos de la distorsión institucional que sufrió y padeció la llamada máxima Casa de Estudios de Coahuila y que hoy cobran identidad y registro en el nuevo capítulo de la historia de la universidad con Jesús Salvador Hernández Vélez a la cabeza.



El cambio o transformación de la UAdeC habrá de pasar no únicamente por lo que la moda educativa, tecnológica, idiomática, pedagógica, didáctica, de infraestructura y ese inmenso e inmisericorde oleaje internacionalista marque o imponga, no. Eso es casi una obligación, guste o no.



Lo difícil será modificar los arcaicos patrones de conducta de las autoridades de todos los niveles y, para empezar, que los jóvenes de verdad sean escuchados, apoyados y no utilizados con fines ajenos a los académicos. O sea, menos grilla y más humanismo hasta dejar de ser una universidad periférica.





