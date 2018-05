¿De qué México hablamos?

Estudiaba yo la prepa cuando en una tarea cuestioné el que se diera por hecho que México era un país que en realidad no se veía ni entonces ni hoy. Por años he escuchado que somos un país democrático cuando no somos demócratas ni en la casa. Esto es hoy más real que nunca. Quizá estemos en tránsito hacia ese anhelo, pero es muy lento el recorrido.

Cada vez hay mayor pobreza que lacera y envilece a millones de habitantes, somos una sociedad corrupta y una élite lo es más, la impunidad es el distintivo, nos conformamos con burlarnos de nosotros mismos y nos empeñamos en juguetear con el porvenir.

Así ha sido y por eso hoy otra vez jugamos a la democracia, a las campañas políticas, a ver cómo un candidato sin partido pero bajo sus siglas dice que es mejor que todos y que perengano es el peor que podríamos elegir como próximo presidente porque estaría en juego ¿qué?. Jugamos a pintar escenarios cortoplacistas, a apostar el futuro del país. ¿No ha sido Los Pinos el principal responsable de tantísima pobreza, peor injusticia y corrupción? Primero causan graves problemas y luego se presentan como únicos capaces de resolverlos.

Jugamos a debatir, a las encuestas, a saber qué dijeron los candidatos y encontrar más de lo mismo todos los días. Jugamos a criticar para satisfacer nuestro desfogue, a señalar errores y a ver cómo una ex primera dama se traiciona a sí misma y su actitud ocupa absurdamente el interés mediático. México está carcomido en toda su estructura y seguimos jugando a la democracia, a votar como siempre y dentro de seis años volver repetir la historia. Jugamos mal y solemos perder.

No nos damos cuenta que este juego lo imponen unos cuantos, una jugada implacable, sistémica, con efectos contrarios a los deseables y al sentido común.

Hablamos de civilidad con casi cien políticos asesinados. Hablamos de cultura añeja y maravillosa y sin embargo somos un pueblo inculto.

Hablamos de valores y principios y nos roban todo. Hablamos de libertad de expresión y prensa cuando hoy más que nunca atreverse a hablar o escribir se paga con el empleo y hasta la vida y hay más de 30 mil personas desaparecidas. Hablamos de una reforma educativa cuando hay escuelas en lastimosas condiciones físicas, con niños desnutridos y jóvenes que desertan para irse a sobrevivir a las calles o a delinquir. México es un país con todas las leyes posibles donde éstas se incumplen y se violentan los derechos humanos.

¿De qué México hablamos?







ferandra5@yahoo.com.mx