Hoy sábado 31 de diciembre, por coincidencia, es el último día del año y la última columna “Sábado” en este 2016 de un servidor. Son las últimas horas de un año particularmente caótico en el mundo e, inevitablemente, en nuestro país. Un año que fue escenario de otra buena dosis de deshumanización. Momentos aciagos en cualquier parte del planeta. La epidemia del deterioro de la condición humana es irrefrenable.

Terrorismo, guerras, narcotráfico, avionazos, el resurgimiento del crimen organizado, enfermedades mortales, el éxodo de millones de personas que huyen de sus naciones en búsqueda de un mínimo de bienestar, miles de desaparecidos y secuestrados, la desatada violencia contra la mujer y contra las y los homosexuales, la explotación laboral y sexual de infantes, el resquebrajamiento de la familia, el fracaso de los sistemas políticos –con la pretendida democracia a la cabeza- y de todo modelo de desarrollo económico –en especial del capitalismo-, los estragos por el cambio climático, la hambruna en países africanos, la miseria en Centroamérica, el caos institucional en México y su barbarie política.

Habría querido no escribir nada de lo anterior y redactar un texto diferente, pero es difícil sustraerse a lo acontecido en 2016. Un año en que escritores, intelectuales, creadores, artistas, deportistas y gente muy conocida del medio murieron heredando, sí, su obra, pero también un evidente vacío. Y pensar que los 365 días del año transcurrieron rapidísimo dejando una estela de pesadumbre. ¿Por qué tanto problema? ¿Por qué al parecer no hay salvación para este mundo? ¿Por qué tuvo que ganar Trump? ¿Por qué lo de Alepo en Siria? ¿Por qué la triste migración? ¿Por qué tanta muerte? ¿Por qué continúa el asesinato y desaparición de periodistas en México? ¿Por qué los gobiernos federal, estatales y municipales son tan extremadamente ineficientes y corruptos? ¿Por qué creemos en los partidos políticos? ¿Por qué no nos avergüenza vivir como vivimos? ¿Quiénes somos? ¿Por qué tanto odio? ¿Qué etiqueta traerá el 2017?







