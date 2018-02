Gana más sin candidatura

Más allá de si fue por razones legales o no, Leticia Herrera Ale regresa al cargo de presidenta municipal de Gómez Palacio. Es una jugada de su propio ajedrez. Si sorprendió al registrarse y dijo lo que dijo, ahora no sorprende pese a decir lo que dice.

Por su presencia, relevancia y peso político, la alcaldesa no está dando un solo palo de ciego(a). Sabe lo que hace, aunque pueda uno pensar que su estimación inicial al ser candidata por el distrito o2 de Durango no resultó como esperaba. Si fue por error, o porque sus asesores no se lo advirtieron, la empresaria-política reculó a tiempo y, ya con calma y después de los comicios del domingo 1 de julio, podrá rediseñar una nueva estrategia que la lleve a la candidatura por su partido al gobierno del estado en 2022.

¿Qué es mucho el tiempo que falta? No. Para una pretensión política como la suya, Herrera Ale tiene en sus manos el reloj, el termómetro, la calculadora y los recursos y equipo para atisbar el camino hacia Durango capital. Cuestión de inteligencia, de sabiduría y de evitar desgastarse en luchas fratricidas, partidistas, o de quemar pólvora en juegos pirotécnicos.



Su competencia será ella misma, lo saben y lo dicen sus allegados y también sus enemigos; o aún más sus comentaristas lisonjeros que de verdad no necesita porque rebasan lo obvio.



Leticia Herrera gana más renunciando a esa candidatura cuya competencia al final no le agregaría nada ni a su trayectoria ni a sus planes de, como Miguel Riquelme en Coahuila, llegar a la gubernatura de Durango si no se precipita y evita atropellos del priismo estatal en sus diferentes sectores y castas.

De hecho, y dependerá de los triunfos y derrotas en la elección federal, es probable un escenario más a modo para su perfil de política entrona.

Mientras, dispondrá de más y mejores herramientas que le vendrán de su partido y de las votaciones en julio.







