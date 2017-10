Ayer viernes se anunció la realización del IV Festival Cultural Universitario de la Comunidad de Instituciones de Educación Superior de la Laguna (CIESLag). En rueda de prensa celebrada en la Universidad Autónoma de la Laguna, su rector y actual presidente del organismo mencionado, Omar Lozano Cantú, presidió el encuentro con la prensa y quedó en claro que este festival está llamado a ser el festival de festivales artísticos de la Laguna.

Sin competir en ningún sentido con los que existen, el universitario, por su origen, integración transversal, su formato y acuerdos incluyentes y plurales, deberá, en la medida de su permanencia, alcanzar el objetivo de generar y mostrar a la sociedad regional la riqueza y el talento existente entre la juventud universitaria. De entrada, un beneficio directo que empieza a tener es que del campus universitario germinan, desde ahora, cuadros profesionales imbuidos de otro espíritu apuntalado por el arte y que pretendidamente asegura mejores dividendos a la sociedad lagunera.

En este esfuerzo no se diferencia de si un alumno o alumna estudia en la parte de Coahuila o en la de Durango, o si lo hace en una universidad pública o privada. No se marca ninguna pretendida diferencia pese a que las hay en el estatus económico y social. Para nada, esto no cabe. En los tres años anteriores he podido constatar que el ánimo y entusiasmo juveniles de los universitarios laguneros no tienen dueño ni signo de pesos, como tampoco en cuanto a capacidad intelectual y artística. No niego que me ha conmovido la sonrisa, mirada, habilidad, destreza y las virtudes de las y los jóvenes que ejercitan el canto, que bailan, ejecutan instrumentos musicales, que hacen literatura, teatro y pantomima, que practican la oratoria, que se comunican con sus pinturas, dibujos, esculturas o producen cortometrajes.

Ignoro cuántos años pasarán para que este festival acapare la atención de la gente y de los medios informativos. Pero de que es valioso, no lo dudo. Los invito a consultar la programación.







ferandra5@yahoo.com.mx