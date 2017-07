Enredoso desaseo

Coahuila está en la mira nacional.

Sí, y lo es por el proceso electoral que votó por alcaldes, diputados y gobernador y que aún no termina. Las causas de verse bajo la lupa nacional alcanzan diversos espacios en medios, la academia, restaurantes, cafeterías y cantinas. No se diga entre periodistas. El motivo no es otro sino el desaseo, incluso poselecciones, en que se dio y se sigue dando. Ayer viernes, la sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto Nacional Electoral en relación a las elecciones del pasado 4 de junio se ocupó del caso Coahuila (además del Estado de México).

Lo que me quedó claro hasta donde pude ver y escuchar a los consejeros es que estamos muy lejos de observar y participar en comicios limpios, transparentes y, por lo tanto, democráticos. No será posible, no en el corto plazo, no en 2018, pues México no es un país democrático. Aquí, ni los partidos, ni los candidatos (as) ni los electores lo somos.

Los procesos electorales son más escenarios boxísticos, de estrategias perversas y maldades, que momentos de políticos e ideológicos. El botín político es la obsesión ya que conduce al botín económico, que es en lo que centran su objetivo los directamente involucrados en esta encarnizada guerra que significan los comicios, sea cual sea el cargo en disputa.

Hasta donde pude escuchar a los consejerosinenistas–pese al lenguaje técnico que cansa y enreda-todos los partidos incurren en violación de las leyes, acuerdos y reglamentos electorales. Ninguno se salva, es el salvajismo partidista, la prevalencia de mentes perversas que atentan y burlan a la sociedad. En ninguna instancia gubernamental hay la convicción de que toda votación debe y tiene que ser, desde las campañas, y aún desde la elección de candidatos, transparente, democrática.

En la sesión extraordinaria del INE, lo único claro fue que los vicios político electorales ensombrecen y dificultan el proceso hacia la tan ansiada democracia. Ahí seguirá Coahuila.











ferandra5@yahoo.com.mx