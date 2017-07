Diálogo pendiente

No cabe duda: los periodistas mexicanos y la relación que tienen (muchos, la mayoría) con los dueños de los medios de comunicación atraviesa una de las etapas más inestables en la historia del periodismo en México. No ha bastado la ola de asesinatos, agresiones físicas y verbales, amenazas, secuestros, censura, despidos, vulnerabilidad laboral y más circunstancias adversas contra los derechos humanos y profesionales de los periodistas. No.



Por el episodio que atraviesa El Universal, periódico capitalino (cuyo dueño es el torreonense Juan Francisco Ealy Ortiz), nuevamente salta a la opinión pública la diferencia entre quienes dirigen y quienes hacen el periodismo. Nada nuevo, únicamente otro capítulo de las vicisitudes que lo envuelven. La parte editorial, la que opina responsablemente, debiera ser esencial en el seguimiento o no de un diario, una revista, un programa periodístico radiofónico o televisivo, y ahora de los portales y redes. Y aunque hay pluralidad, tolerancia y derecho a disentir, el compromiso del periodismo no tendría porqué dejar de lado, o aún peor abandonar su función social: informar, orientar y educar.No olvidemos que el periodismo es, ante todo, servicio público.



Los tiempos del México de hoy son retadores, punzan, hieren, lastiman. Tanta corrupción, violencia, injusticia, inseguridad, ineptitud, ineficacia, mentira y engaño prevalecen en la sociedad que, pienso, ni el periodismo ni los periodistas eso somos suficientes para enfrentar estas calamidades. No la estamos haciendo. La gente no nos cree, hay incredulidad y desconfianza en los medios y en las y los periodistas. Por eso escasean nuestros lectores, radioescuchas y el teleauditorio. Por eso ahora se ha denigrado y abaratado esta noble profesión. Se falta a la verdad y se recurre a la mentira, la calumnia, el escarnio. Por ambiciones personales, servimos a los poderes político y económico, menospreciando que el periodismo debiera ser, un acto eminentemente humano, un flujo de información e ideas propios del constructo social. Urge restablecer el diálogo de periodistas con dueños de medios. Por el bien de todos.







