Darle más a la Laguna

Unos días fuera de Torreón y la Laguna, y seguir a Torreón y la Laguna a cientos de kilómetros vía páginas periodísticas en internet, me dan otra sensación del diario trajinar de la región. Y, si de paso conozco más de cerca cómo se vive en otras partes del país y cómo es la prensa –escrita-, la valoración no deja de arrojar resultados interesantes.

Este enero inicio mi año 36 de vivir en la Laguna.



Soy afortunado de haber llegado al mero centro norte de México y, a partir del ejercicio diario del periodismo, de la promoción cultural y de la docencia universitaria en la comarca, saber de otras costumbres, tradiciones y un estilo de vida muy diferente a lo que fue y sigue siendo mi cuna. Mi contacto con la historia cotidiana de la Laguna, sea la actividad que desempeñe, ha hecho que profundice mi respeto y hasta admire lo que la región lagunera significa para la nación entera. Gracias a esta tierra mi amor por México creció y se afianzó.



Tratar de ser periodista aquí, de proponer y hacer cosas en materia de difusión cultural, o de cumplir gustoso y sin falsas poses con mi papel como académico, ha sido lo mejor que mi vida profesional pudo depararme.



Nunca me he arrepentido de haber llegado a la Laguna, donde esas tres facetas he buscado cumplirlas responsablemente, digo esto aún cuando alguien pudiera decir lo contrario. He conocido muchísima gente, mucha, de todas las condiciones sociales, económicas y preferencias políticas, sexuales y religiosas.



La maleta de ropa y la caja de libros con que llegué se multiplicaron hace tiempo. Las experiencias son enormes, únicas. Deseo, también, seguir adelante, mantenerme vigente, activo, inquieto, crítico, proponiendo desde mis textos periodísticos, o desde actividades artístico culturales, o en la docencia, algo más, otro poquito de provecho y utilidad para la gente de la región. Periodismo, cultura y docencia, ¿qué más puedo pedir a la vida? ¿Qué más puedo ofrecer a esta bendita comarca lagunera que me dio también a una hija maravillosa?







ferandra5@yahoo.com.mx