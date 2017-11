“Carlos” y el Memorial

13 de octubre de 2011, 09:00 horas. “Carlos” esperaba a unas personas para ir a presupuestar un trabajo de carpintería, su oficio. Aguardaba en la esquina de su casa en la colonia Vencedora de Torreón.

Su hermana “Viviana” platicó con él y ahí lo vio por última vez. “Carlos”, de 30 años, era el sostén de su esposa y dos hijos. “Viviana”, me localizó por ahí del 20 o 21 de ese mes. Me contó que su hermano había desaparecido, que no sabían nada de su paradero. Pese a denuncias, ninguna autoridad municipal ni estatal les daba respuesta. Tampoco la obtuvieron de la Cruz Roja ni de hospitales de la zona metropolitana. Su mamá, me contó, había caído en una profunda depresión, su esposa no sabía qué hacer y sus niños, inocentes, no imaginaban lo que ocurría.

Un par de semanas después, presa de la desesperación e impotencia, con la incertidumbre de no saber absolutamente nada de “Carlos”, me pidió que yo, en mi condición de periodista, le ayudara. La acerqué con un elemento de la judicial del estado. Éste escuchó lo que “Viviana” le narró y, a principios de diciembre, un mes y medio después de la inexplicable desaparición de “Carlos”, mi conocido y agente de la entonces Policía Judicial del Estado, frío, seco, nos dijo, a ella y a mi:

“mejor ya no le busquen, es muy peligroso”. Luego, en lo personal, me confió que presumiblemente a “Carlos” se lo habían llevado y asesinado. ¿Quién? –le pregunté.

-Así déjalo, da por cerrado este asunto

-me respondió. Me detalló “cosas” que sucedían en PGJE.

El nombre de “Carlos” no aparecerá en el Memorial de la Alameda Zaragoza este viernes. Su familia, toda, se fue a sobrevivir al centro del país. No quieren saber nada de Torreón ni de Coahuila.

El memorial es una buena idea, pero pésima en su concepto de diseño y peor en su Mi solidaridad con las familias de las personas desaparecidas. Mil 885 (cifra oficial) en toda la entidad.







