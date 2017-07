Seguridad vs comodidad

Viajar en avión tiene sus ventajas y sus incomodidades. Lo primero que tenemos que sufrir es el llamado filtro de seguridad. Cada vez son más los objetos que resultan prohibidos en los aviones y lo peor es que cada vez son más absurdos. Una vez querían confiscarme unos discos compactos porque eran una amenaza para los pasajeros. Es verídico. No sé si pensaron que en algún momento iba a intentar secuestrar el avión gritando:

- ¡Nadie se mueva de sus asientos o les pongo un disco completo de raeggetón a todo volumen! ¡Traigo la de Des-pa-ci-to!

Aún no sé por qué en esos filtros a la gente le retienen cosas tan comunes como una botella de agua, un perfume o un gel para el cabello, si pasando el filtro podemos comprar agua, perfumes y geles hasta la saciedad. También el tema de no poder subir cortaúñas me causa mucha extrañeza. Yo he sabido de terroristas a los que se les requisan ametralladoras, rifles de alto calibre, cajas con cientos de proyectiles, granadas y esposas. Dicho sea de paso, puede ser injusto pero esto último es un precio que a veces tienen que pagar las cónyuges de los criminales. Lo que nunca he visto es que a los pillos les confisquen objetos como los que están prohibidos en las aeronaves.

- Mi comandante, hemos detenido a la banda de malhechores Los Esperpentos del Infierno.

- ¿Les incautaron armamento?

- Afirmativo, mi comandante: un cortaúñas, unos discos compactos y una botella de agua.

- No cabe duda, su plan era secuestrar un avión.

Ya arriba del avión nos someten a rituales y restricciones cuya utilidad aún no queda clara. La demostración del cinturón de seguridad es el primero de estas ceremonias que ya deberían erradicarse de los vuelos. Hace 80 años, cuando se empezaron a utilizar en los aviones los cinturones de seguridad, me imagino que tendría mucho sentido explicarle a los pasajeros para qué servía ese adminículo y cómo utilizarlo. Hasta entonces no había nada similar en ningún medio de transporte. Los únicos cinturones conocidos eran los que la gente usamos todos los días para asegurarnos los pantalones. Pero en la actualidad encontramos cinturones más eficientes en cualquier auto, en el ratón loco de la feria y en un carrito para pasear bebés, ¿entonces, qué sentido tiene que nos sigan machacando acerca de la manera en que se pone el cinturón? Si alguien sube al avión y no sabe por lo menos cómo abrocharse el cinturón de seguridad, que lo bajen del avión. Esa persona igual intenta abrir la puerta principal pensando que es el baño o rompe la ventana para vomitar. Imagínense ustedes el desastre: todos los de atrás quedarían impresentables. A decir verdad, los cinturones de los aviones no parecen ser muy seguros. Los que sí eran impenetrables eran los cinturones de castidad que siglos atrás los varones les colocaban a sus mujeres para garantizarles la virtud. Eso era seguridad de la buena. No había caballero cuya bizarría fuera tan porfiada como para hacer pasar alguno de sus apéndices corporales por esa hendidura custodiada por navajas o púas bien afiladas. Era como un sacapuntas para señores, un instrumento para circuncidar, pero de la Inquisición. Esas medidas de seguridad sí que eran eficientes. En cambio, los cinturones de los aviones no creo que sirvan de mucho en caso de accidente. Generalmente, cuando hay un desastre aéreo, no se encuentra a los pasajeros regados por ahí, sentaditos con su cinturón bien abrochado. De hecho no se les encuentra de ningún modo.

Una restricción que me molesta es que no te dejen usar reproductores de música durante el vuelo. El argumento de que pueden interferir con los instrumentos de navegación de la aeronave no son muy convincentes que digamos. La supuesta interferencia debería ser en ambos sentidos. Yo he usado reproductor con audífonos en los aviones y jamás he escuchado una conversación entre el controlador del aeropuerto y el piloto. En verdad nunca he notado que los instrumentos de navegación de la nave interfieran con mi música. Y si a instrumentos vamos, creo que en mi música hay más instrumentos involucrados. Lo que es más, sus radares y equipos de radio son más potentes que mi iPod. Si fuera al revés, los pilotos se comunicarían por iPod a la torre de control.

En estos tiempos las aerolíneas quieren cobrar por todo, por cada kilo de equipaje o por llevar un instrumento musical. Antes, uno podía llevar una maleta de tamaño regular en cabina, pero ahora las aerolíneas no permiten más que un pequeño bulto donde no cabe ni la ropa de tres días, lo cual obliga a documentar el equipaje con los consecuentes riesgos de que lo maltraten o se extravíe, amén de tener que esperar quién sabe cuánto tiempo en las bandas transportadoras. Tengo un amigo que mejor decidió llevarse toda su ropa puesta. Se puso siete prendas de cada una, entre calzones, camisas y pantalones. Parecía botarga del doctor Simi. Como además era músico y tenía que viajar con su preciado violoncello, le compró un boleto y lo sentó junto a él. Aprovechando la forma del instrumento, que por cierto era parecida a la de mi amigo, también lo vistió con un par de camisas, un abrigo voluminoso y unos pantalones para poder llevar más equipaje sin pagar tarifa extra. Es lo que se le llama en el argot una vestimenta musical. Sentados los dos, uno junto al otro, parecían el doctor Simi y su sobrino.

A pesar de los inconvenientes, viajar en avión sigue siendo el medio de transporte más seguro que hay. ¿Qué queremos, seguridad o comodidad? No se puede todo en la vida. Eso sí que es seguro.

