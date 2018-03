Asalto a la mente

He escrito columnas ex profeso en contra de las redes sociales en 2007, 2010, 2013 y 2016. La crítica de redes sociales es como las elecciones federales de esta columna: siempre está presente y emitimos juicio cada tres años. Mi crítica ha evolucionado con las plataformas desde la digitalización de la experiencia humana, la pérdida de privacidad, la mentalidad que nos ha convertido a todos en personalidades públicas, la discriminación y homogenización y ahora la manipulación de opinión pública.

Aunque la batalla está perdida para los tecnófobos como yo, hemos encontrado algunos aliados inesperados dentro de las mismas compañías que desarrollaron este universo. Leah Pearlman, la creadora del botón de Like para Facebook, dijo en una entrevista para The Ringer que temía que su aportación ha traído una distopía basada en una métrica superficial. Tony Fadell, uno de los diseñadores originales del iPhone ha expresado preocupación por lo adictivo que es para niños.

No son los únicos tecnócratas asustados por sus innovaciones, hace un mes un grupo de exmiembros de la industria de la informática dieron luz al el Centro para la Tecnología Humana, un grupo de cabildo para “dar reversa a la crisis de atención digital y realinear la tecnología con los intereses de la humanidad”.

El poder que tiene la infraestructura informática para controlar nuestro cerebro es incalculable. Simplificándolo al máximo: escogen qué información recibimos, cómo, cuándo y dónde la recibimos. La mayoría de las personas ignoran que Google, Amazon, Facebook, Twitter y demás manipulan qué publicaciones y recursos vemos, en qué orden e incluso pueden esconder las que no quieren mostrarnos. Si una de éstas compañías decidiera apoyar a un candidato electoral por ejemplo, fácilmente podría influir en el resultado de la elección; si quisiera sacar a una compañía no digital del mercado, puede desaparecerla; si concentrara su esfuerzo en atacar a un individuo, podría arruinarle la vida y no estoy hablando de ciencia ficción en la que agentes secretos desarrollan una conspiración, estoy hablando en términos prácticos y tangibles de simplemente desaparecerlo de la mente de las personas, porque la mayoría estamos totalmente sujetos a éstas fuentes de información y si no quieren que nos sepamos algo, simplemente no nos enteraríamos (y viceversa, si quieren que nos enteremos de algo, sea falso o cierto, lo vamos a saber y les vamos a creer.

Hace unas semanas estaba cenando con unos amigos y mencioné dos plataformas más recientes, Slack y Kik, estaban incrédulos que conozco y opero en las apps más nuevas cuando frecuentemente argumento que preferiría vivir en un mundo con celulares, pero sin internet (ó sea entre 1985 y 1995).

La tecnología no es en esencia mala y alguna vez se habló del motor, la electricidad y hasta la imprenta como yo hablo de las redes sociales, pero el poder ilimitado siempre es nefario y en 2018 son unas cuántas manos las que controlan todo el flujo de información del mundo, peor tantito, con las redes logran disfrazar la fuente de información y hasta hacerla parecer transparente. Las compañías de informática controlan la única imprenta del mundo y dos mil millones de pseudónimos para escribir la historia que quieran.

