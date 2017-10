¡El honor de México y del pueblo!

Respeto a Ciro Gómez Leyva; siempre he seguido con mucho interés su trabajo periodístico; por eso creo que lo siguiente puede ayudar:

Quienes integran hoy en día a las fuerzas armadas no conocen, no entienden y, mucho menos, no pretenden enfrentarse por medio de las armas al pueblo.

No es necesario un choque entre civiles y militares; sin embargo, la presencia y participación activa de soldados, marinos y pilotos en las calles los ha llevado a que esa posibilidad exista; es decir, la delincuencia sabe bien que el “pueblo bueno” no se enfrenta a los soldados y es por ello que quienes lideran los grupos delictivos logran convertir a muchos del “pueblo” en criminales, con objeto de provocar un enfrentamiento.

Ejemplos de ello son el robo de hidrocarburos o, bien, las hordas humanas que brotan entre los montes para robar las mercancías de los trenes de Ferromex.

Soldados disparando en contra del pueblo, —aunque este “pueblo” sea parte de una red delictiva— es lo que quieren los líderes criminales.

No hablamos aquí de narcotraficantes, secuestradores, sicarios, halcones o asaltantes; la nueva tendencia es convencer a unos del “pueblo”, que robar el tren no es afectar directamente a nadie, mucho menos robar gasolina, ya que esa, es del pueblo de México.

Los soldados no tienen las facultades, ni el personal para intervenir en cada acto delictivo del país; para eso están las policías; sin embargo, lo que sí aportan los militares son estrategias, radiografías, análisis delictivos y un sinnúmero de soluciones para que gobernadores y alcaldes las pongan en práctica.

La respuesta ya la sabemos.

¡Nula!

Aprobar una Ley de Seguridad Interior sería una solución real para que se atiendan estos fenómenos.

Para que se responsabilicen los gobernantes y para darle certeza jurídica a las acciones militares.

Entonces sí, que se cuiden los delincuentes para que el pueblo esté tranquilo.

Cabo de Guardia

El pasado día 11 el Templo del Honor cumplió 194 años. Así conocen los oficiales del Ejército mexicano al Heroico Colegio Militar (HCM).

Una de las estrofas de la marcha del HCM reza: “Yunque formador de hombres de guerra”.

Hoy no solamente hombres, sino también mujeres se gradúan como licenciados en administración militar, de las armas de Infantería, Caballería, Artillería, Arma Blindada y Zapadores, así como de los servicios de Policía Militar e Intendencia.

Siempre ¡por el honor de México!

¡Felicidades!

