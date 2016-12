Parte de novedades 2016/ I

¿Qué cuentas le entregan las fuerzas armadas al país?

En materia de combate a la delincuencia, soldados, marinos y pilotos siguen respondiendo con firmeza a tan terrible fenómeno y en esa lucha han atrapado a los principales líderes criminales que tienen asolado a México.

Definitivamente no han sido los militares el factor en el incremento de homicidios. No han sido los militares el factor del estancamiento de la respuesta civil a tan terrible problema. Los militares solamente han respondido al llamado de la gente para protegerlos.

Estos enfrentamientos con la delincuencia han sido realizados procurando no violar los derechos humanos de quienes sí los violan; sin embargo, este 2016 se documentó en vídeo que, por salvarle la vida a un delincuente, quien se la salvó —junto con otros cuatro soldados— murió cuando al criminal lo rescataron sus huestes (30 de septiembre) en Culiacán; por cierto, el soldado que atendió al criminal, ese día se estrenó como papá. ¿Cómo se le dice a una viuda joven que por primera vez es mamá, que a su marido lo mataron el mismo día que nació su hijo?

El factor más importante respecto a la acción militar en las calles es que las autoridades civiles entiendan que aun y a pesar de la capacidad de respuesta que tienen soldados, marinos y pilotos, no son ellos quienes deben de construir institucionalmente la estructura que minimice al máximo la necesidad de tantos jóvenes por ingresar a las filas del narcotráfico; es decir, sin la suma de educación de calidad con oportunidades de empleo, no hay nada y sí a ello se suma también que si la gente no tiene servicios de salud, tampoco hay nada; sin ir tan lejos, sí se siguen teniendo gobernadores y alcaldes corruptos, criminales, cínicos y hasta ladrones, el fenómeno de la delincuencia seguirá creciendo y con ello la violencia, los homicidios, la trata de personas, la piratería, etcétera.

Si no hay respuesta institucional, también seguirán creciendo los grupos sociales que —llenos de jóvenes sin oportunidades— con la máscara de estudiantes, de defensores de derechos humanos, de defensores de grupos vulnerables, se radicalizan al extremo de permitir violencia, delincuencia y, por supuesto, los únicos afectados son los jóvenes; sus líderes, nunca.

La solución a los grandes problemas nacionales no la tienen las fuerzas armadas.

Sin embargo, ahí han estado.

¡Cumpliendo!

