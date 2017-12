Parte de novedades 2017

Hace algunos años lo dije en este espacio. Las acciones militares contra la delincuencia se iban a convertir en una obligación, en lugar de coadyuvancia a las autoridades civiles, y este 2017 se volvió a comprobar.

Ya no es noticia que soldados, marinos y pilotos estén en las calles defendiendo a la ciudadanía.

Sin embargo, debe reconocerse que los militares han seguido en las calles y nadie, absolutamente nadie, puede escatimar los resultados que han obtenido.

Lo que sigue sorprendiendo es la ayuda que dentro de los planes DN-III y Marina se prestó durante los sismos de septiembre y la temporada de huracanes. Una vez más las fuerzas armadas organizando, recolectando, distribuyendo y sobre todo rescatando vidas y, desafortunadamente también, muerte.

Una vez más la sociedad entera agradecida y hermanada con los militares por la ayuda brindada a quien más la necesitó.

Poca gente sabe que antes de apoyar a sus propias familias, los soldados de tierra, mar y aire deben atender la emergencia de otras familias, es decir, de quienes estaban en desgracia. Muchas familias militares se vieron afectadas con los sismos y, sin embargo, padres, madres, hermanos o hijos militares los atendieron hasta el final.

Y ni quien se haya quejado.

De lo que tampoco hay queja es de las voces que insisten en convertir en negativo todo asunto relacionado con los militares, es decir, el instituto armado comprende bien la intención de quienes desde el anonimato intentan debilitar a la institución con mayores fortalezas de este país.

No se entiende que no hay forma de debilitar a quien de manera permanente y cotidiana fortalece su institución con base en disciplina y lealtad; también en patriotismo y valor a toda prueba. No se debilita simplemente porque sus acciones benefician a la sociedad, tanto que sigue siendo la que mayor confianza y credibilidad tiene en los mexicanos.

Los militares entregan excelentes cuentas. Salvador Cienfuegos y Vidal Soberón cierran este año sin dejar pendientes, ni para los mexicanos ni para el Presidente ni mucho menos para sus comandados.

Al interior del Ejército y de la Marina existe una convicción de que todos han hecho lo mejor por este país y por su gente en el año que termina.

El parte de novedades es que no hay novedades…

Bueno, sí. Ya hay Ley de Seguridad Interior.

Feliz 2018 para todos ustedes.

