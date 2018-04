Pita Amor (Yo soy mi casa)

Leí "Yo soy mi casa", la especie de autobiografía de Pita Amor, y luego leí "Yo soy mi casa", grandes poemas de Pita Amor. Es decir: un mismo título y dos temas diferentes. En el primero narra sus experiencias de vida, de cómo llegó a la escritura, de quiénes fueron sus admiradores y sus pintores. En el segundo están contenidos los poemas que deslumbraron a Alfonso Reyes. Ella, una adolescente bella y caprichosa, una jovencita que no se quedaba callada, se convirtió en una mujer que había memorizado a los clásicos.

El próximo 30 de mayo Pita Amor celebra (dice el lugar común que donde quiera que esté) los primeros cien fugaces años de su nacimiento.

En su momento fue poco valorada por la exquisita crítica literaria mexicana. Poco le importaba eso y lo que dijeran los demás. Habrá que apuntar que ella jamás se acercó a los poderosos: vivió modestamente. Fue modelo de Diego Rivera y de Juan Soriano, sólo por apuntar a dos prestigiosos pintores de la época. Vivía en la Colonia Roma, en la ahora CDMX, dormía poco y escribía décimas a Dios. Su talento le llegó en la misma pila bautismal, donde estuvieron presentes las musas...

Permítaseme la licencia de anotar esta anécdota que tengo de ella:

A mediados de la década de los ochenta, después de los trabajos en una mesa donde participé en un encuentro nacional de jóvenes narradores organizado por la UNAM, visité a los más representativos pintores que integraban el grupo SUMA. Ellos se reunían en un departamento que habitaba Gabriel Macotela en la calle Querétaro, cerca de la glorieta de Insurgentes. Ahí me encontré con Jesús Reyes, Santiago Rebolledo y otros más. Salimos a comprar un ron añejo y tacos que conseguíamos cerca.

Y nos fimos a caminar, Gabriel Macotela y Reyes Cordero se dieron cuenta que Pita Amor estaba en un lugar anónimo, vestida de largo y anaranjado, de lentes oscuros y un moño amarillo aferrado a su pelo. Nos señaló con el bastón que llevaba, era pequeñita y yo la admiraba. Jesús Reyes Cordero la conocía y a él lo reconocía (ella era una mujer que no hablaba con cualquiera) intercambiaron unas pocas palabras y se le hizo milagroso al pintor que nos invitara a su casa. Fue breve, casi de inmediato dijo que las musas la llamaban pero su piso estaba lleno de raros objetos. Después Reyes Cordero dejaría un testimonio de aquella visita: "Nunca había visto un lugar así, sólo comparable a la casa de los Sampedro, en Zacatecas". Memorable.

En un texto de La Jornada (22 de abril, 2018) escribe su sobrina Elena Poniatowska que al quejarse de falta de dinero le preguntó por qué no trabajaba: "Óyeme, escuincla, bastante hago con ser genial", le respondió con voz de trueno. Y agrega E.Poniatowska que no la dejaban entrar a los cafés por escandalosa: "Su manera de ser y su soberbia la volvieron terrible". Lo que sea, su obra ahí está, a cien años de su nacimiento, una obra que leí como la de López Velarde. Una especie de auto epitafio de la undécima musa: "Mi cuarto es de cuatro metros / mi cuerpo mide uno y medio / y la caja que me espera / será el final de mi tedio".

