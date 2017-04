¿Cómo es (cómo será) un mundo alucinante? En efecto, la ciencia puede explicarnos muchas cosas. La literatura lo hace igual pero por vías diferentes. Me hago esta pregunta y es difícil obtener una respuesta única. Hay, en todo caso, mundos alucinantes que no incluyen necesariamente el uso de las drogas para visualizarlo. Nunca alguien piensa igual a otro, sabido lo es. Cuando digo "Mundo alucinante" tengo una única referencia: la novela del cubano Reynaldo Arenas acerca de Fray Servando Teresa de Mier, siempre me pareció un acertado título porque la beatitud está muy próxima a la transgresión, a lo que en un cerebro humano puede generar lo "alucinante".

Pero tampoco es necesario echar mano de lo ficticio para recorrer un camino hacia los mundos de la alucinación. Es seguro, sin embargo, que un escritor divida su Yo al dialogar con los propios personajes. Julio Cortázar hacía notar a quienes imponían condiciones en la chispa de lo fantástico que ésta bien se daba al doblar una esquina.

Paréntesis: Reynaldo Arenas, al novelar la vida de Fray Servando Teresa de Mier, sí logró la armonía entre hecho y ficción, situación en la que he tanto he insistido en mis colaboraciones porque es algo que muchos han pagado con creces al no darse cuenta, aunque pasen los años, que esa armonía es tan dura de lograrse en los textos históricos. Ahora que entré por Matehuala, rumbo a Monterrey, me acordé de todo esto porque Reynaldo Arenas inicia el argumento de "El Mundo Alucinante" en el aquel Monterrey que ha cambiado tanto. Aquí todo me parece tan raro y fuera de todo atributo, a no ser porque sus calles me remiten a la vieja radio y al estadio de futbol del tecnológico y su forma de herradura.

La vieja radio, sus programas nocturnos como "La ruta musical de la T" y sus conductores Chabelo Jiménez y Felipita Montes "La de Arcalá"... Esas voces, entre el ensueño de las madrugadas, ¿no se convertían en uno de los alucinantes mundos de los (como lo decía el locutor) "desvelados, desvelados, pero no cansados"?

No sabemos qué hay más allá de una curva, lo pensé (una vez más) en Matehuala.

Somos sobrevivientes de una curva, lo dijo García Márquez.

Finalmente el mundo es convención y es imaginación. Lo alucinante, en otras palabras, es también la convención de un mundo que no pertenece más que a la mente de la una persona.

Sí, la violencia también es alucinante. Sí, hay tanto de alucinante, hasta en esos rostros que se llegan a imaginar, como el de Fray Servando Teresa de Mier, el que describió Reynaldo Arenas (Monterrey, NL. 12 de abril).

