La fragilidad, los memes y las ‘selfies’

En 1999, el 15 de junio, un sismo de gran magnitud dejó una ciudad de Puebla dañada: el recuento de los daños era difícil de evaluar. Fue un sismo de menos grados que el que había destruido Ciudad Serdán en 1973, pero éste, se dijo, tuvo los dos movimientos necesarios para tirar cúpulas, un piso del H. Ayuntamiento, cuartear iglesias, casas, etcétera. Han pasado los años. En ese tiempo el gobernador Melquiades Morales también enfrentó los huracanes que llegaron y produjeron deslaves en la Sierra Norte.

Somos vulnerables ante la furia de la naturaleza.

El terremoto de 1985 devastó la CDMX y como siempre, no tardaron en aparecer los políticos en turno prometiéndole a la gente el apoyo que no llegó nunca.

Este año ha sido peculiar.

Los huracanes y el sismo del pasado 7 de septiembre cuyo epicentro se localizó en Chiapas han dejado imágenes de desolación en Oaxaca y en otros estados. Es claro que los medios electrónicos y su poder, a veces agigantan la nota.

¿Han visto a nuestros políticos abrazando corderos y llorando mientras abrazan a los pobres que han perdido sus propiedades?

Todas las noticias se han ocupado de ellos.

Ahora que se pueden ver esas transmisiones en vivo y que hay selfies y más cosas gracias a un pésimo uso de la tecnología, nuestros déspotas políticos abusan bien de la desgracia de los demás. En particular no me refiero a uno sino a todos los que el lector pueda imaginar.

"Veamos esto", dijo un conductor de TV y exhibió a una secretaria federal metiendo sus tacones de marca en el lodo y entre los escombros y mostrando su elegante ropa en medio de una escenografía muy parecida a las que fabrica cualquier director teatral de escuela secundaria. Lejos casi de los reales daños, aparecen incluso por ahí unos niños jugando y unas señoras riéndose. Y el discurso el infaltable lugar común: "México está de pie, señores; México es invencible, es el México legado de una Revolución... y muchos etcéteras).

Para el caso, cualquier titular de esta secretaría es lo mismo.

El México bronco, dijo Taibo II, sigue durmiendo.

Pero la reacción humorística del mexicano no se ha hecho esperar, Los memes llegaron para quedarse. Luego del sismo, en menos de diez minutos, se fueron viendo los primeros. No los describo porque no me alcanzaría el espacio.

Y bueno, sí: dejen de lucrar con el dolor ajeno. Es ya tiempo. Repasemos el historial descrito acá: ahí han estado siempre.

Y seguirán en las primeras planas. Ojalá sea en las de sus desastres propios.

