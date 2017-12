Decadencia de los talleres literarios

Una vieja discusión sigue en las mesas y tertulias de café como si fuera algo novedoso: ¿funcionan o no los talleres literarios? Algo, sólo algo, he experimentado y continúo afirmando: los talleres (en opinión de muchos coordinadores) acelera el proceso de un oficio. Es indiscutible, en tres años -es sólo un ejemplo- se alcanza la misma malicia que en siete de trabajo continuo, de exponer y exponerse a la crítica para no cometer aquellos errores de los que hablaba Julio Cortázar “referente siempre en temas como este” cuando aconsejaba a los narradores no rimar una frase cómo esta: la leche fría cerca de una panadería que debo llevarle a maría.

Hace ya poco más de 50 años que apareció “La Tumba” de un joven autor de diecisiete años llamado José Agustín. Él había asistido al taller de Juan José Arreola y su novela fue considerada (sin mucha aceptación del grupo al que pertenecía) la primera del lenguaje de La Onda, calificativo despectivo que se le ocurrió a la crítica Margo Grantz.

A mediados de los años setenta el INBA crea talleres al interior del país, sobre todo en San Luis Potosí y Aguascalientes. Luego se extenderían a Puebla y otras ciudades, gracias a la iniciativa del ecuatoriano Miguel Donoso Pareja. Funcionaron muy bien y los resultados aún permanecen visibles.

Dijo Ignacio Betancourt, autor del libro “De cómo Guadalupe bajó a la montaña y todo lo demás” que habría sido correcto e interesante realizar un recuento de los miembros que asistieron a esos cursos, pero la empresa es difícil.

Luego de que David Ojeda dejara el taller de Puebla, se dio un vacío hasta que en la gestión cultural de Pedro Ángel Palou García, se invitó a Daniel Sada (novela), Guillermo Samperio (cuento) y José Vicente Anaya (poesía). Resultado bueno, evaluación buena.

¿En qué momento comenzaron a declinar los talleres literarios en Puebla?

Extraño y terrible fenómeno: precisamente cuando algunos de los miembros de estos últimos comenzaron a su vez a propagar el método mal asimilado de sus maestros. Es decir, “se la comenzaron a creer” y a ofrecerse de profesores en la academia que cayera o tiendas departamentales. Así de decadente todo esto.

¿Hoy que “maestro” va a producir otro José Agustín como lo hizo el taller de Arreola?

Definitivamente los mentecatos convertidos en activistas, no están autorizados para impartir talleres literarios; signo de los tiempos: los jóvenes talentos se han quedado ya sin opciones. Y creo que por un buen tiempo no las tendrán.

jgsampe@me.com