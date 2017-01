Un crítico anecdotario

El año pasado platiqué con una persona que conducía un taxi acerca de lo que se dejaría venir en el 2017. Le dije que Conagua había previsto varias tormentas invernales y frentes fríos hasta el mes de mayo. Todo ha cambiado y la naturaleza es más sabía que nadie, todo se adapta, el agua toma su nivel. Yo observé por el retrovisor del copiloto y guardé silencio. Hay veces que los taxistas sólo hablan del clima o de su familia y por eso yo aprendí a reservarme comentarios inútiles o fuera de lugar.

Pero el futurista conductor pasó del mal tiempo y las estaciones del año, a la crisis que enfrentaríamos debido al peligro de la paridad del peso frente al dólar y dijo que si la gasolina aumentaba nadie detendría un problema mayor: aumento en la canasta básica, aumento en la energía eléctrica y una larga lista de cosas. Yo seguía en silencio.

Pensé que cualquiera podría predecir un panorama semejante cuando él me informó que era egresado de la Facultad de Contaduría Pública de una universidad del sur del país. Hasta entonces me detuve en su acento y en su ignorancia para ubicar ciertas calles de la ciudad. Entonces le pregunté de dónde provenía. Me respondió y me explicó que no tenía trabajo y que aceptó ser taxista por medio de otra persona que había conocido.

A mí me urgía llegar a un café del centro, porque me esperaba un paciente que me llamó antes diciéndome que presentía que le iba a llegar una crisis de ansiedad.

El taxista siguió: "Digo, de verdad imagínese si sube la gasolina, pues tendré que dejar esto y buscar cualquier otra cosa que tenga que ver con lo que estudié ¿no lo cree así?". Aunque ya se imaginaba lo que sucedería el hombre, en su interior, se negaba a aceptar una vida de problemas económicos; casado y sosteniendo dos hijos qué le esperaba. Pensó que yo le respondería algo así como lo compadezco, amigo, lo siento, a todos nos va a afectar si sucede y demás cosas por el estilo.

"Señor -le dije- no olvide que entramos a un año emblemático. En el 2017 se cumplen 40 años de la muerte de 'El Rey' Elvis Presley y además se cumplen cincuenta de la edición de 'El Sargento Pimienta' de Los Beatles. Otro dato: el 2017 representa para mí diez largos años de una separación sentimental que me dañó mucho, lo que debo festejar. "Señor -le dije- el 2017 es un década más que marca el desprendimiento de mi casa materna y el inicio de una vagancia llena de borracheras y mal pasadas que no me gustó nada aunque me sirvió para entender la vida y enmendarme a medias, si se quiere". El sureño me miró rarísimo, parecía no comprenderme o creyó, quizá con harta razón, que yo estaba loco de atar. Él hablando de algo tan preocupado y yo trayendo a colación asuntos que poco le interesaban. "¿A dónde dice que va?", me interrogó. "Al centro", le dije.

"Escuche: tenga la amabilidad de bajarse, vamos, hágalo de una vez. No me pague". Se aparcó. Lo noté molesto, preferí hacer esperar un poco a mi paciente y abandoné el auto. "Si no le interesan los problemas sociales, no sé qué clase de persona es usted". Y arrancó veloz. Eso de no hablar de los temas de moda...

