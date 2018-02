La editorial Ariel ha publicado este título de Vicente Garrido y Patricia López (España, 2014) donde se registran "los casos que tienen en jaque a la justicia española". La violencia anda desatada como nunca, se escribe en las crónicas rojas de casi todo el mundo. Los autores de este libro son investigadores criminólogos bastante reconocidos en su país. Algo semejante al Güero Téllez mexicano pero en una época reciente. Los casos narrados aquí (son casos reconstruidos) tienen un antes y un después. Los investigadores retoman el caso y vuelven aunque muchos de los folios estén cerrados en los archivos muertos. Ejemplo: el asunto de Cristina Bergua, una adolescente que desapareció sin dejar huella alguna en 1997. Ya no se hablaba de nada y al parecer se había olvidado todo. No fue así: los involucrados en esta investigación crearon un sistema (InterSOS) que preside la psicóloga Flor Bellver y han logrado --lo leo en la parte introductoria-- que "se pusiera en marcha las bases del ADN de desaparecidos en la Guardia Civil y la Policía Nacional". Y no sólo eso: "Ayudaron a abolir esa trágica respuesta de 'hasta pasadas las 24 horas no podemos hacer nada'".

En España, explican los autores, ha habido muchos casos que no se han logrado (ni se lograrán, pienso yo) resolver.

Toman cada vez más fuerza los estudios de criminalística para evitar que el futuro de los asesinos sea la impunidad. Pero también entiendo que en muchos países no hay recursos (o no los asignan) para ese fin. Se sabe que los familiares de las víctimas son amenazados o bien que la propia víctima resulta delincuente. ¿Dónde más ocurre eso? Haga un recuento el lector.

Reconstrucción de los hechos sin falsearlos... casi tarea imposible.

En este caso (en estos crímenes sin resolver) reconocen los investigadores que han llegado tarde, que incluso son casos que no se pueden legalmente reabrir y que ya ha sido prácticamente imposible perseguir el delito porque se han tomado y cerrado muchas declaraciones. Es decir: no existe la pretensión de sacar a la luz datos nuevos o posibles nuevos sospechosos. Ya no se puede. En todo caso --lo dejan como una constancia-- este libro es un homenaje a las víctimas y a sus familiares.

Es un registro que lleva el implícito "para que no se olvide".

Aparte del asunto Bergua aquí se puede consultar el de "la joven incómoda" Sheila Barrero Fernández", un expediente que tenía todo para la captura de un asesino. No fue así, también se nota la injerencia de una burocracia interminable.

Volvamos a lo forense, parecen pedir y explicar los investigadores de los Crímenes no resueltos en España.

Estos son algunos casos: "El miedo ancestral. Eva Blanco" / "A pleno sol. Yéremi Vargas" / "Sin piedad. El triple crimen de Burgos" / "Matar a un ruiseñor. Helena Jubany" y la "Escena simulada. Susana Acebes".

En fin, un volumen que agrupa ocho crímenes que aún hoy --se dice en la cuarta de forros-- tienen en jaque a la justicia española y que sirvieron de base para los programas de televisión "Expediente abierto" y "Unidad de Análisis Policial".

Un excelente testimonio de crímenes no resueltos en las manos del lector.

