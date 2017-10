Carson McCullers, a 100 años de su nacimiento

Apenas tenía cincuenta años cuando un infarto agudo terminó con su vida. Dejó, sin duda alguna, como legado espacial, su muy particular manera de observar cómo el mundo se mueve y sigue su marcha sin detenerse nunca. Hace un momento realicé una entrega para el número más reciente de la Revista Corre, Conejo, sobre Carson McCullers. Hace años no comprendí porque a una alumna egresada de Humanidades de una importante universidad, no se le permitió que desarrollara una tesis que pretendía atender sólo un breve aspecto de su narrativa: "La Transgresión en Carson McCullers". El argumento es que no había un asesor adecuado y en la licenciatura no se contemplaban tesis sobre autores norteamericanos porque no encajan en el perfil que se supone es eminentemente hispanoamericano. No importa pues, razones y perfiles.

La entrega que recién he enviado me recordó esa anécdota (se pudo estrechar la temática y proponer algo así como "Carson McCullers y su influencia en la transgresión hispana" y se la habrían aceptado de excelente manera) pero el fin último de mi colaboración es conmemorar el 100 aniversario de su nacimiento.

Como sabemos, McCullers forma parte de un grupo de escritoras que hizo su literatura interpretando la realidad del Sur de los Estados Unidos. Polémica por naturaleza, rivalizó abiertamente con sus coetáneas y se le comparó a la brillantez y el talento de un William Faulkner.

Así que no quise dejar pasar desapercibido el hecho y compartirlo así con los lectores de estos paisajes: cien años del nacimiento de una de las escritoras más grandes que ha dado el territorio norteamericano: Carson McCullers nació en Columbus, Georgia, en 1917 y murió en 1967.

Entre su obra más conocida se registran los siguientes títulos: "El corazón es un cazador solitario", "La balada del café triste", Reloj sin manecillas, "Reflejos en un ojo dorado", "Frankie y la boda" y, póstumamente, su autobiografía "Iluminación" y "Fulgor nocturno".

Un volumen reúne todos sus cuentos (incluyendo los que editó Austral, "¿Quién ha visto el viento?" que lleva el nombre "El aliento del cielo", enorme título, envidiable.

Escribe Tennessee Williams: "Carson McCullers, una de las grandes maestras (...) supo iluminar como nadie la fragilidad y el silencioso esplendor de la existencia".

De acuerdo al registro de Margaret B. McDowell "Carson McCullers, un Corazón Solitario" (Fratena, Ed. 1985, Argentina) se registran, en poco más de treinta años, cuatro libros dedicados a estudiar solamente la novela que la lanzó al panorama universal "El corazón es un cazador solitario". Carson McCullers sigue vigente.

